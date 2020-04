Como se viene realizando desde la apertura de inscripciones al Ingreso Familiar de Emergencia, se continuará asistiendo a quienes no tengan la posibilidad de inscribirse por sus propios medios. Además, se brindará asesoramiento a quienes necesiten tramitar otros servicios o permisos online.El punto digital, que fue instalado en el espacio de la Dirección de Cultura, atenderá de 11 a 15 horas, según el cronograma establecido por ANSES:Jueves 16 - DNI terminados en 0 y 1Viernes 17 - DNI terminados en 2 y 3Sábado 18 - DNI terminados en 4 y 5Domingo 19 - DNI terminados en 6 y 7Lunes 20 - DNI terminados en 8 y 9Las fechas para el cobro se anunciarán próximamente.Además, a partir de hoy, quienes no hayan especificado la opción de cobro del IFE podrán elegir entre:1) Acreditación en CBU propia2) Cajero Automático de Red Link-Banco Nación3) Acreditación en Cuenta DNI BAPRO4) Cajero Automático de Red Banelco5) Cobro en efectivo en Correo ArgentinoAsimismo, se continúa asistiendo a quienes deban solicitar permisos de tránsito o inscribirse al registro de profesionales.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |