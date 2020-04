Enmarcada en el Plan Castello, la obra de pavimentación de la ruta provincial 86, sobre un total de 14 kilómetros, alcanzó el 70% de avance.Se trata de la obra de pavimentación y ciclovía complementaria desde la ruta nacional 40 hasta la intersección con la ruta provincial 84.El proyecto tiene como objetivo potenciar la zona productiva y turística no sólo en el circuito de Mallín Ahogado, sino en el acceso al Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido y hacia el Cerro Perito Moreno, dentro de la Región Ambiental de la Patagonia Andina.Asimismo, dado que una de las premisas más importantes de la obra es la seguridad vial, el proyecto contempla la ejecución de una ciclovía lateral que recorre el mismo trayecto que la ruta, formando parte de un paquete estructural con calzada pavimentada, separador de advertencia y señalización horizontal y vertical.El presidente de Vialidad Rionegrina Raúl Grün, explicó al respecto, que “el avance global actual de la obra es del 70%, lo cual representa un total de 6 km pavimentados con ciclovía complementaria incluida. En este sentido es importante resaltar que, una vez finalizada la obra, la ruta provincial 86 (en sus 14 kilómetros de extensión), tendrá un ancho de calzada total de 9.20 metros, teniendo en cuenta los 6.7 mts. de la traza para la circulación vehicular y los 2.5 mts. que conformarán la ciclovía complementaria”.“Asimismo, hasta el momento se han construido 107 alcantarillas laterales de acceso a las parcelas de la zona, que no sólo facilitan el acceso a los distintos predios, sino que en su conjunto conforman un sistema que garantiza un escurrimiento ordenado y adecuado del agua a lo largo de los 14 kilómetros que contempla la obra”, agregó Grün.Por último, el titular de Vialidad Rionegrina indicó que “los trabajadores de la empresa adjudicataria CN Sapag S.A. se encuentran cumpliendo estrictamente un Protocolo Interno de Obra, cuyo fin es la integridad y la protección de los obreros a través de una serie de medidas de resguardo y recomendaciones tendientes a prevenir el contagio del virus COVID-19”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |