Martínez explica quién puede adherirse al DNU sobre pago de facturas.

Esta mañana Noticias del Bolsón diálogo con el Presidente de la Coopetel Juan Carlos Martínez quién brindó precisiones sobre las personas que pueden acogerse al beneficio del decreto de necesidad y urgencia emanado por la presidencia de la nación respecto al pago de las facturas. También se refirió a las garrafas de gas.“En realidad todos tenemos nuestras obligaciones de pagar la factura explico , nuestro consumo, pero también aclarando al mismo pasó que hay un decreto nacional que beneficia a algunos sectores que están exceptuados a los que no se les pueden cortar los servicios por el transcurso de una cantidad de tiempo”, sostuvo Martínez y también agrego, “eso está vigente, es así para los sectores que puedan demostrar que no tienen la posibilidad de pagar los servicios, son los mismos sectores que por ahí tienen beneficios de planes o jubilados, no es el caso de un comercio, no es el caso de un profesional, un empleado público que esté trabajando y que puedan pagarlo”, remarcó el presidente de la cooperativa.Más adelante Martínez destacó la necesidad de que aquellos que puedan paguen los servicios para garantizar el funcionamiento de la cooperativa, dijo “tratamos de que las personas que puedan pagar lo paguen, porque nosotros tenemos que respetar un decreto nacional y no cortar el servicio, pero nosotros lo que compramos el internet y el teléfono y el gas lo tenemos que pagar todo al contado, entonces la cooperativa si no cobra en un tiempo, se encuentran un cuello de botella importante, recuerden que nosotros tenemos facturas todavía pendientes de algunos clientes de enero, 3500 facturas de febrero y toda la facturación de marzo, entonces se hace muy difícil poder aguantar así”, explicó Martínez.Todos los medios de pagoMas adelante confirmo que están funcionando todos los medios de pago incluso desde el lunes se abren las cajas, expreso que “en ese sentido estamos trabajando por todos los medios de pago electrónicos, con tarjeta de crédito, con transferencia, con pago fácil, con código QR o hemos puesto en funcionamiento todos los sistemas, hay una cantidad de gente que no le interesa o no quiere manejar los sistemas para ellos a partir de este lunes se abren las cajas de 9 a 13 hs para todo público y de 8 a 9 hs para las personas mayores”.Finalmente Juan Carlos Martínez confirmó y garantizó la entrega de garrafas por parte de la cooperativa, "si bien los precios de los insumos siguen subiendo a nosotros nos ponen precios máximos, justamente estamos con un problema muy complicado con la garrafa de 10 kilos, estamos entregando con un dólar precio oficial y es muy superior al precio que nos están entregan cobrando, por esto estamos tratando ante provincia y nación quién se va a hacer cargo de ese diferencial, porque la cooperativa o el socio no puede hacerse cargo de esto, es una cooperativa de teléfono e internet y tienen que financiar el gas, no parece que sea la obligación de la cooperativa", de cualquier manera el presidente de la comisión directiva confirmó que se va a mantener el precio y que seguirán entregando la garrafa cómo se viene haciendo con los cronogramas habituales y el precio habitual.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |