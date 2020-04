Una situación compleja de resolver en el contexto de aislamiento por el Covid 19 terminó con un acuerdo de cuota alimentaria a través de un procedimiento de mediación remota.Antes de la cuarentena, una mamá de dos niños inició, a través de la Defensa Pública, un proceso de mediación para intentar acordar una prestación alimentaria con el papá de los nenes. Cuando las prevenciones sanitarias llevaron al Superior Tribunal de Justicia a declarar la feria judicial extraordinaria, de la mano de los decretos nacionales de aislamiento social obligatorio, rápidamente se puso en marcha el mecanismo de mediaciones virtuales para seguir atendiendo procesos urgentes, como los relacionados con alimentos.El papá de los niños vive en una localidad del interior neuquino, pero justo antes de que se decretara la cuarentena había viajado por trabajo a una provincia del norte del país. El hombre tenía planificado estar allí por un mes, pero debido al aislamiento no pudo volver a la región.“La mediadora estaba decidida a intentar que las partes pudieran dialogar y desde la Defensa Pública estaban listas para asistir a las partes, asesorándolas jurídicamente, y así comenzó el proceso de mediación”, explicó la Directora del Cejume.Río Negro fue la primera provincia en regular, mediante una Acordada del STJ, el servicio de mediación con uso de tecnología durante la pandemia.En el primer contacto telefónico el hombre contó que, en aquella provincia donde estaba varado por la cuarentena, había conseguido un nuevo trabajo y que ese empleo lo obligaba a pasar casi todo el tiempo en una zona rural donde no hay señal de celulares. Dijo que sólo a veces podía “bajar” a un pueblo cercano para hablar por teléfono y se mostró dispuesto a iniciar el diálogo por los alimentos.La mediadora intentó muchas veces hacer un nuevo contacto, hasta que lo consiguió: el hombre justo estaba en el pueblo y pudo atender el llamado. Primero, aceptó la propuesta de transitar la mediación en forma virtual. Luego, acordaron los días y horarios para poder asegurar las siguientes comunicaciones telefónicas.“Y la mejor noticia llegó a los pocos días: la mediadora Carlina Brunetti fomentó el diálogo entre las partes, y las abogadas de la Defensa Pública Cecilia Peloso y María Laura Rodríguez Palmieri hicieron el mejor asesoramiento, y así lograron que las partes alcanzaran el acuerdo por los alimentos de los niños”, destacó Carreira Neto.Desde el Centro Judicial de Mediación de Roca destacaron la determinación y el compromiso de todas los operadoras judiciales que intervinieron en el proceso. “Era una situación que parecía de resolución inalcanzable, pero con la dedicación genuina de muchos, se hizo posible lo imposible. Este ejemplo nos permite aseverar que el acceso a justicia se hace presente en este contexto tan complejo y nos fortalece como equipo de trabajo. Son muchas voluntades mirando hacia adelante y eso nos reconforta”, sostuvo la Directora del Cejume, Alicia Carreira Neto.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |