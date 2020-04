En el último parte de prensa emitido hace minutos la secretaría de políticas de salud de la provincia de Río negro Mercedes Ibero no se contabiliza como caso activo el del intendente del Bolsón Bruno Pogliano en contacto con este medio la funcionaria provincial confirmo que ya no es un caso positivo.Luego de realizada la conferencia de prensa habitual la secretaria de políticas de salud de la provincia de Río negro Mercedes Ibero diálogo con noticias de El Bolsón y confirmó que el último hisopado realizado esta mañana al intendente de la localidad de El Bolsón Bruno Pogliano dio negativo por lo que de esta manera se recibiría las próximas horas el alta médica Y de igual manera la localidad de El Bolsón pasa a tener 2 personas curadas y ningún caso sospechoso.“Me enteré al mismo tiempo que toda la localidad cuando me llamó la doctora Romina Hansen, en esta gran infectologa que tenemos en el hospital de El Bolsón y quiero agradecerle a ella y a todo el equipo médico que me trataron de la mejor manera, también un agradecimiento a mi familia que estuvo siempre a mi lado y acompañándome, al igual que todo el equipo de trabajo del municipio de El Bolsón”, sostuvo un emocionado Bruno Pogliano en contacto con NdB.El intendente Bruno Pogliano no eligió noticias del Bolsón, la radio de la Cordillera, Radio bolsón y canal 36 para poder dar la información a toda la comunidad y esta manera confirmó que tiene el alta médica y entre el jueves y el viernes ya estaría reintegrado a sus funciones al mando del ejecutivo local.COVID-1928 de abril de 2020, 19:30 hsNovedades registradasEntre las 18 hs del 27 de abril y las 18 hs de hoy16 Pacientes curados(11 mujeres y 2 hombres de San Carlos de Bariloche, 1 hombre de El Bolsón, 1 mujer deCipolletti y 1 mujer de Cinco Saltos).12 Pacientes positivos(2 mujeres y 1 hombre de Bariloche, 1 hombre de Chimpay, 6 hombres de Lamarque y 1mujer y 1 hombre de Choele Choel).81 Pacientes descartados(12 de Chimpay, 3 de Lamarque, 2 de Cinco Saltos, 1 de Choele Choel, 1 de San AntonioOeste, 2 de Catriel, 7 de Allen, 1 de Cipolletti, 49 de Bariloche, 1 de General Roca y 2 deViedma).154 Cantidad de testeos realizadosTotales204 Casos acumulados en Río Negro(Activos, curados y fallecidos)137 Activos(48 de San Carlos de Bariloche, 26 de Choele Choel, 9 de Cipolletti, 19 de Lamarque, 5de Allen, 5 de Dina Huapi, 9 de General Roca, 5 Luis Beltrán, 4 de Villa Regina, 6 deChimpay y 1 de Coronel Belisle).60 Curados(27 de San Carlos de Bariloche, 10 de Choele Choel, 4 de Cipolletti, 3 de Allen, 1 de DinaHuapi, 1 de General Roca, 2 de Luis Beltrán, 2 de Cinco Saltos, 1 de Villa Regina, 2 de ElBolsón, 3 de Catriel, 2 de Río Colorado, 1 de General Conesa y 1 de Viedma).7 Fallecidos(4 de Choele Choel, 2 de Cipolletti y 1 de General Roca). En el parte del 27 de abril se omitió mencionar a 2 personas curadas, un hombre deAllen y una mujer de San Carlos de Bariloche, que por un inconveniente en la cargano fueron anunciados. En el parte oficial de la Provincia de hoy, se registra una diferencia de 2 casos conel parte de Nación, debido a que 2 pacientes que residen en provincia de BuenosAires tienen domicilio legan en Río Negro.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |