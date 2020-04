Se aprobó la ejecución de la partida de 2 millones de pesos enviada por Nación

El Concejo Deliberante de El Hoyo, sesionó en la jornada de hoy a fin de tratar dos proyectos elevados por el Ejecutivo municipal. Control de precios locales y un Adelanto del Tesoro Nacional.El gobierno nacional, en el marco de la propagación del Covid-19, envió una partida de 2.000.000 de pesos al municipio de El Hoyo. En este sentido, el legislativo aprobó, de manera unánime, el ingreso del dinero, y su utilización para "contratación de servicios".Por otro lado, se determinó que no se podía avanzar sobre el pedido del proyecto de "Control de precios", ya que el mismo no ingresó al Concejos Deliberante.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |