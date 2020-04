Es el reclamo que hacen decenas de cuentapropistas que no pueden conseguir el sustento propio, dado que los controles realizados en el Paralelo 42 son cada vez más férreos. De cualquier manera, ya pesar de las últimas novedades sobre la resolución judicial los cuentapropistas se están nucleando con el fin de hacer un reclamo unánime a los gobiernos de ambas provincias.Los cuentapropistas de la Cordillera se nuclearon para pedir simplemente que los dejen trabajar, así fue el pedido que realizo un grupo de trabajadores independientes en la mañana de hoy a través del noticias del Bolsón, "entendemos esta situación que se vive con la pandemia, pero también pedimos que nos entiendan a nosotros que quedamos excluidos de todas las ayudas que pueda ver a nivel nacional, provincial y local por eso es que lo único que pedimos es que nos dejen pasar a Chubut a trabajar y a los que tienen trabajos en El Bolsón y viven en el Chubut lo propio para que puedan continuar viviendo, sin tener que pedirle nada a nadie y con las medidas de bioseguridad correspondientes", explicó Adriele Inalef.“Los pocos ahorros que teníamos y que habíamos logrado juntar a través de una excelente temporada de verano ya nos los consumimos y desde hace aproximadamente 15 días estamos viviendo con lo que podemos ir changueando pero tampoco queremos esta situación de ilegalidad, es por eso que convocamos a todos los cuentapropistas y changarines de cualquier profesión que trabajen en negro y que vivan en el día a día a juntarnos a través de un grupo de WhatsApp y comenzar a pedir a las autoridades que se corra el retén que tiene la provincia de Chubut en el Paralelo 42 por lo menos hasta Leleque, de esta manera garantizar la vida socioeconómica de la comarca andina del paralelo 42”, explicó Luis Mella.Seguidamente el trabajador independiente dejó su número particular para que la gente pueda contactarse con él y sumarse a esta iniciativa pidiendo que la Barrera de controles que tiene Chubut sobre el paralelo se corra hacia la zona de Leleque. Contacto Luis Mella, 2944417892.Un pedido comarcalDesde Lago Puelo también los trabajadores alzaron su vos y confeccionaron una nota levada al gobernador Mariano Arcioni pidiéndole la libertad de transitar, la misma será colocada en corralones de materiales y demás sectores del rubro para que los interesados se puedan sumar.Lago Puelo, 19 de marzo de 2020Sr. GOBERNADOREscribano Mariano ArcioniTenemos el agrado de dirigirnos a ud. a los fines de considerar y evaluar positivamente, el otorgamiento de un permiso que permita el pase desde Lago Puelo, El Hoyo, Epuyen, El Maitén y Cholila hacia la localidad de El Bolsón.El motivo principal de dicho pedido es para poder continuar con los trabajos que habitualmente venimos haciendo y que son nuestros principales ingresos, cómo es de su conocimiento la actividad laboral de ida y vuelta con dicha localidad y viceversa involucra a trabajadoras domésticas, vendedores de leña, áridos, transporte de carga y alimentos, reparación de herramientas y muchos cuentapropistas que hoy se han quedado sin ingresos.Por dicha situación que nos involucra, la misma se ve afectada día a día, como así también está afectando la calidad de vida de nuestras familias al cortarse la cadena de ingresos.Entendemos que para que esto ocurra de manera segura y responsable, habrá que confeccionar un registro, con protocolo de seguridad y medidas de higiene incluido, de las personas habilitadas al ingreso y egreso del pase entre localidades.Saludamos atentamente, aguardando su pronta y favorable respuesta de dicha situación.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |