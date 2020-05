Un conocido vecino de El Bolsón fue protagonista de una situación de riesgo esta mañana en el acceso norte a la localidad de El Bolsón cuando intentaba salir de la misma y personal del departamento de tránsito de la policía de la provincia de Río Negro intentó identificarlo no detuvo su marcha generando un hecho confuso con un empleado que terminó en el hospital.El hecho ocurrió durante la media mañana del día martes en el acceso norte a la localidad de El Bolsón, allí un vehículo conducido por un conocido vecino de la localidad llegó al puesto caminero y cuando intentaron detener la marcha para identificarlo, el vecino no lo hizo por lo que un efectivo policial que realizaba el control rutinario intento agarrarse del rodado que se daba a la fuga, cayendo a la calzada".Como consecuencia de esta acción el efectivo policial terminó caída sobre la cinta asfáltica y luego derivada al hospital de área de El Bolsón donde se certificó que no presentaba lesiones de ningún tipo.Luego se logra interceptar al rodado, en virtud que era un ciudadano conocido del cual no se dieron mayores datos, al consultarle sobre esta situación, el vecino manifestó que estaba cansado que lo controlen.Imagen de Archivo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |