Si bien la apertura que realizó el intendente Bruno Pogliano cerca del mediodía de este viernes fue simbólica y un mensaje directo al gobierno de la provincia de Chubut, no pasaron más de 15 minutos que efectivos de la comisaría de Lago Puelo llegaron al puente sobre el arroyo negro y armaron su propio Vallado. Al tiempo que en conferencia de prensa el ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Chubut, José María Grazzini sostuvo que Rio Negro tiene 284 casos activos de Covid- 19 y que el cuento de la comarca es muy lindo, pero Chubut no es no es Río Negro.En conferencia de prensa este mediodía el ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Chubut, José María Grazzini brindo declaraciones con fuerte contenido sarcástico sobre los trabajadores que piden poder trasponer el límite para trabajar y mantener a sus familias, "el nuestro es un control estricto de lo que es el ingreso a los límites de la provincia, acá hay un reclamo por parte de, fíjense la paradoja , gente que no tiene la autorización para ejercer su profesión en Río Negro, que si lo tienen en Chubut porque las realidades son distintas esa gente quiere venir a realizar tareas dentro de la provincia de Chubut", explicó Grazzini.Luego, sin morigerar su opinión agrego "Desde ya que la respuesta simple es no somos la misma provincia, las normativas y las realidades que tenemos son distintas, el planteo que hacen en forma permanente es que la comarca es una, que tienen una vida permanente, que el comercio es uno, si.. es todo muy lindo, pero no somos la misma provincia lo mismo ocurre con la zona sur de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia", soslayando la idiosincrasia comarcal."La provincia de Chubut tiene esta normativa, la vamos a respetar a rajatabla porque esta normativa es la que permitió que nosotros no estemos en la situación que está Río Negro, que al día de hoy tiene 284 casos de Covid -19 activos", sostuvo el ministro quien cuenta como activos a los más de 130 casos ya curados y dados de alta.Luego sentencio, "Así que la respuesta para esa gente de Río Negro es que por ahora y hasta tanto no cambie la situación no van a poder ingresar a la provincia de Chubut".