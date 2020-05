La municipalidad de El Bolsón vuelve ampliar la flexibilización de la cuarentena dando mayor rango horario a los comercios no esenciales, de cualquier manera, en la reunión realizada ayer en el comité de emergencia municipal también se debatió la situación planteada con los nuevos casos sospechosos para COVID-19, que fueron descartados con el correr de las horas.Un diálogo con noticias del Bolsón el titular de defensa civil municipal Leandro Romairone se refirió a las nuevas medidas, “en términos generales hay un nivel de precauciones y prevenciones que se han tomado casi desde el inicio y lo que tiene que ver con la aparición de nuevos casos no debería generar ninguna alarma, sino entender que está dentro de la evolución normal”, explico Romairone.Seguidamente agrego que siempre se habla de una curva, que tiene una tendencia y esa tendencia implica que en el futuro tengamos a nivel regional a nivel nacional la aparición de nuevos casos sospechosos.Seguidamente y en relación a la posibilidad de retrotraer toda la flexibilización con la posible aparición de casos positivos Romairone explicó, "no en concreto, lo que, si esto está presente desde las primeras recomendaciones de las autoridades sanitarias del hospital local y de Salud Ambiental, toda vez que las aperturas la extensión de actividades esto también lo hemos hablado anteriormente las actividades que fueron ampliadas”.Finalmente sostuvo que las noticias que se dieron en el día de ayer se han dado dentro del marco de contención, “no es que apareció algún caso alguna modificación por fuera no sabemos de dónde salió, sino que se dio dentro de la gente que está bajo monitoreo de salud”.Por su parte el intendente Bruno Pogliano estableció nuevas flexibilizaciones, ampliando la franja horaria de actividades que fueron habilitadas la semana pasada.De esta manera el Ejecutivo Municipal habilitó a trabajadores y trabajadores afectados al régimen de personal de casas particulares o servicios domésticos a trabajar de lunes a sábados en la franja horaria de 9 a 13 horas; centros de belleza, estética y peluquerías podrán atender al público de lunes a sábados de 14 a 19 horas; jardineros y par quietas de lunes a sábados de 14 a 19 horas.En todos las actividades se deberán respetar las medidas sanitarias y de seguridad e higiene, utilizando de forma obligatoria barbijos o tapaboca caseros.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |