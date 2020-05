Los comerciantes pedimos que nos autoricen a trabajar de lunes a sábados, hay que buscar un equilibrio entre la situación que estamos viviendo con la pandemia, pero también lo económico porque el golpe económico luego de la cuarentena va a ser devastador explicó Lucas Sebrie.El presidente de la cámara de comercio de El Bolsón Lucas Sebrie diálogo esta mañana con noticias del Bolsón y se refirió a la situación que viven los cientos de comercios locales, toda vez que se va flexibilizando la apertura de los mismos, " como siempre la relación con el municipio es buena, pero nuestro planteo fue que nos asombró en las medidas la apertura de tres días a la semana ya que la cámara estuvo trabajando con un pedido de apertura total de la mayoría de los comercios”, explicó el comerciante.Apertura de lunes a sábado, de 9 a 19 horasSeguidamente Sebrie agrego, “el trabajo con el concejo deliberante que llegó a buen puerto porque confeccionamos y firmamos un documento en consejo que fue elevado al municipio y a la provincia donde habría una apertura de todos los días, de lunes a sábado en Horario de 9 a 19 horas y siguiendo todo un protocolo sanitario pero cuando vimos el comunicado de los 3 días a la semana, no nos cayó bien por lo que pedimos una reunión donde le planteamos la problemática al ejecutivo municipal, la problemática que vemos nosotros limitando a tres días es que es acumular más gente en los comercios qué en 5 días entonces teníamos un error en la aplicación y la respuesta que recibimos fue que la intención era evaluar el comportamiento de la gente y que la semana que viene a ver una nueva ampliación”.No estamos contentosCon todo Sebrie agrego que no esperaban esta medida, “esto fue lo que sacamos de la reunión, si vos me preguntas te quedas contento? Estaría contento si ya habríamos abierto en esta semana anterior, ya que somos una localidad sin circulación de virus, siempre observando las medidas de salud, con todos los protocolos y de esta manera reactivar un poco la economía ya que se viene un invierno que nos va a golpear muy duro”, explico Sebrie.Que paguen multaSeguidamente y en relación a la prueba piloto del día de ayer miércoles, donde se observó mucha gente circulando en grupos familiares, incluso sin la protección del tapabocas, Sebrie pidió más controles, "si la gente no hace caso y sale a mansalva a la calle tenemos un problema, por lo que tiene que haber un control. Alguien tiene que ponerle las multas correspondientes aquel que viole la cuarentena, porque está poniendo en peligro al resto de la gente; pero el error de esa gente no tiene porqué obligar al comerciante a fundirse, tiene que haber un equilibrio en las cosas", sostuvo el presidente de la cámara de comercio.Situación acuciante.Más adelante destacó que los comercios ya llevan un mes y medio sin poder abrir y por ende no pueden facturar ,esto es muy preocupante porque tampoco van a poder pagar los sueldos, "tenemos el reclamo constante de todos los lados, los socios y de los no socios que está llegando constantemente a la cámara con la crítica, este es el primer mes, abril, que los comerciantes no facturaron y no pueden pagar los sueldos y de marzo trabajaron tan sólo 15 días , algunos comerciantes que el rubro les explotó en el verano pudieron hacer algún colchón, pero hay muchos comercios que viven el día a día y están haciendo la bicicleta constante y se les ha cortado el flujo de caja entrante durante 45 días y ¿cómo hace esa gente para pagarle el sueldo a los empleados y mantener el comercio?, consulto el presidente del cámara de comercio local.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |