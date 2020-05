La Municipalidad de El Bolsón adhiere parcialmente al decreto provincial 365/2020 el cual contempla nuevas excepciones que alcanza a comercios, personal de servicio doméstico, peluquerías y jardineros. Continúan prohibidas las salidas de esparcimiento. Además, se informó sobre las medidas de sanidad que se deben tener en cuenta.El intendente Bruno Pogliano determinó, mediante la resolución municipal 106/2020, adherir al decreto provincial, habilitando nuevas actividades en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo cual es posible dado que El Bolsón no tiene casos de COVID-19.Los comercios minoristas o mayoristas de venta podrán retomar la actividad los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 9 a 13 horas.Trabajadores y trabajadoras vinculados al servicio doméstico en casas particular podrán prestar tareas de lunes a viernes entre las 9 y 13 horas.Centros de bellezas y estética, peluquerías y barberías, podrán abrir para la atención al público los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 19 horas.Trabajadores jardineros y parquistas podrán prestar tareas los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 19 horas.En todos los casos el municipio de El Bolsón exige respetar os protocolos sanitarios de prevención y normativas de seguridad e higiene. Quienes no cumplan con las indicaciones podrán ser multados con 1.400 unidades fiscales y sancionados con la clausura.Además, el intendente Bruno Pogliano tomó la decisión de habilitar a los comercios gastronómicos a la entrega de pedidos en el local, cumplimentando las normativas y protocolos sanitarios. El Ejecutivo Municipal evalúa una serie de medidas al corto y mediano plazo.En El Bolsón es obligatorio el uso de barbijos o tapabocas para circular, y además continúan prohibidas las salidas de esparcimiento. Evitemos la circular. Cuidarte es cuidar a los demás, quédate en casa.Apertura de comercios y actividades: se solicita respetar medidas prevención y seguridadAnte nuevas excepciones en Municipios y Comisiones de Fomento, desde el Ministerio de Salud se recuerda la importancia de respetar las medidas de seguridad y prevención para evitar la propagación del COVID-19.El Gobierno Provincial habilitó la apertura de comercios de venta de productos no esenciales y actividades como servicio doméstico en casas particulares, jardineros y de peluquerías y barberías. Por tal motivo, desde la cartera sanitaria se solicita respetar todas las normas de cuidados e instrucciones sanitarias y de seguridad establecidas y recomienda:· No retirarse el tapaboca o barbijo. Su uso es obligatorio tanto para el cliente como para el personal.· Respetar el distanciamiento social de hasta dos metros por persona· Desinfectarse las manos al ingresar y salir de cada local, sobre todo si hay intercambio de dinero u otro elemento.· Desinfectar bolsas y productos una vez llegado a sus casas.· Evitar tocar vitrinas, catálogos, revistas u otros elementos de uso común.· Recordar que, a pesar de estar habilitadas algunas actividades no esenciales, aún rige el aislamiento social preventivo y obligatorio. Evitar usar las salidas para esparcimiento o paseo, salvo en comisiones e Fomentos habilitadas.En el caso de comercios y establecimientos minoristas y prestadores de servicios se solicita garantizar el cumplimiento de las condiciones para la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores.Asimismo, se recuerda:· Las personas que se desplacen con motivo de las actividades referidas deberán contar con permiso para circular emitida el Gobierno.· Usar barbijo o tapaboca· En locales se deberá desinfectar suelos, superficies, puertas, pasamanos de uso común.· Respetar la atención según las dimensiones de cada local.· En peluquerías, barberías y locales de belleza, se permitirá un máximo de una persona perteneciente al comercio cada diez metros cuadrados y atención de un cliente por cada diez metros cuadrados. La atención deberá ser sin espera y mediante previos turnos otorgados por teléfono.· No se podrá atender a personas consideradas de riesgo (embarazadas, niños menores de un año, adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes), y tanto el personal del local como los clientes que asistan deben utilizar obligatoriamente con tapabocas o barbijo casero.Imagen de archivo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |