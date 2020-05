A pesar de que primeramente y gracias a la intervención de la concejal Rosa Monsalve el club Unión del Sur solidariamente se puso a disposición de los feriantes nucleados en La Saladita prestó las instalaciones del tinglado, incluso llegaron a diagramar la posición de los 40 puestos determinando cómo sería el funcionamiento, finalmente tras una reunión de vecinos y la comisión directiva del club, el presidente confirmo que se vuelve todo para atrás y el club no se presta.Luego de hecha pública esta determinación por los propios referentes de La Saladita el presidente del club Ramón Hernández junto al vicepresidente Javier Arévalo explicaron por qué se tomó esta decisión, "nosotros como club habíamos propuesto la sede social y bueno después de lo que pasó el fin de semana, justo el sábado tarde salió el caso positivo y todo eso, muchos vecinos y colaboradores del club nos dijeron qué no les parecía ,que no se podía hacer porque la gente tiene miedo y todos tenemos miedo creo, entonces decidimos no hacerlo, por supuesto escuchando a los vecinos, escuchando a la gente del club decidimos que no se iba a ser la feria", explico Ramón Hernández.“Nosotros sólo préstamos él predio, el club no cobraba nada, no hacía nada, solamente prestábamos el predio incluso íbamos a hacer un contrato que nunca se firmó, ni los baños prestábamos nosotros", aclaró Ramón Hernández.Más adelante el vicepresidente de la entidad Javier Arévalo confirmó que había muchos vecinos del barrio con miedo a que La Saladita se apropie del espacio, " nosotros lo único que hicimos fue una buena acción de ceder, Porque cedimos el espacio para que La Saladita funcione”.“Es verdad, la realidad es que hay mucha gente que, si necesita de La Saladita, al margen de que es lo que se habla que viene gente con ropa de primera y colectivo y todo lo que se habla, pero no es así, nosotros quisimos hacerlo de buena fe. Lo que hay que aclarar es que el comodato Ramón dijo contrato, pero era comodato, era sólo por lo que dure la pandemia o sea se terminaba la pandemia en agosto por ejemplo y la gente de La Saladita automáticamente se iba, no se iba a quedar en la sede de ninguna manera, porque nosotros la cedimos gentilmente, iba a quedar muy feo de la parte La Saladita que se queden ahí".Ya se terminóFinalmente el presidente del club Unión del Sur consultado sobre si el comité de emergencia local decide que la feria puede reabrir sus puertas el club prestaría las instalaciones, Hernández fue contundente, "se terminó, porque los vecinos no quieren que esté en la sede, por miedo a que la gente la saladita se quede, eso se explico en la reunión y quedó claro pero nosotros como club no queremos tener problemas, somos muy pocos los que estamos trabajando, nos planteaban porque habíamos tomado esa determinación y explicamos que tomamos la decisión lo que estamos trabajando siempre, Que terminamos siendo tres o cuatro nada más pero esta reunión también sirvió para volver a juntarnos como vecinos y con el club porque fue bastante gente, teniendo las medidas de prevención pertinentes se reunió bastante gente y esperamos que sigan viniendo a las sucesivas reuniones", sostuvo el esperanzado presidente del club Unión del Sur.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |