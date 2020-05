A partir del reclamo del personal del área de Servicios Públicos, el Concejo Deliberante solicitó al Departamento Ejecutivo mejorar las condiciones de contratación. También dispuso que la remuneración no puede ser inferior al Salario Mínimo Vital y MóvilEl Concejo Deliberante de Lago Puelo aprobó hoy un proyecto presentado por el bloque de Chubut al Frente que promueve otorgar un plus al personal municipal que realiza tareas de recolección de residuos tras declarar “insalubre y riesgosa” la actividad que llevan adelante, declarada “esencial” en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.Los concejales se hicieron eco del reclamo de los trabajadores del sector que ingresaron una nota al cuerpo legislativo para dar a conocer su situación. En la misma explican que elevaron su reclamo al intendente Augusto Sánchez exigiendo una mejora en las condiciones laborales quien “se comprometió a analizar nuestra situación pero al cobrar nuestros cheques nos encontramos con los mismos importes y sin siquiera un adicional como se había comprometido a evaluar”, precisaron.Andrea Lozada, Luciano Gambino y Rocío Zucarelli, explicaron que la propuesta aprobada este viernes “plantea una remuneración equivalente al salario mínimo vital y móvil ya que así lo establece la Carta Orgánica y hoy los agentes contratados que se desempeñan como recolectores de residuos están muy por debajo de esa suma”. Detallaron además, que incluye “un plus salarial equivalente al 30 por ciento de dicho concepto para todo trabajador que desarrolle esas tareas independientemente de su relación laboral con la municipalidad”.Por otro lado, en el caso de los contratados que deben acogerse al régimen del monotributo, “por exceder en su contrato el valor establecido al salario mínimo vital y móvil el proyecto establece un plus del 40 por ciento de dicho concepto con el propósito de no afectar la recaudación de bolsillo de los mismos”.En la misma línea, los concejales solicitan una inmediata respuesta del Departamento Ejecutivo al reclamo de los trabajadores en la mejora de sus contratos y mediante la provisión de elementos de seguridad e higiene para el desempeño de sus tareas.En la nota que los trabajadores presentaron en el Concejo Deliberante, describen los bajos salarios y las precarias condiciones en las que deben realizar su trabajo: “Nuestro contrato es el mismo que teníamos hace 11 meses atrás, 12.500 pesos, fuimos prácticamente los únicos que no recibimos aumento en enero. Trabajamos feriados y fines de semana.“Todos sabemos que es una tarea insalubre pero lo es más si no tenemos los elementos de seguridad necesarios o de mala calidad como ocurre muchas veces y hoy todo se agrava por la pandemia que nos afecta y a la cual estamos más expuestos que otros” cuestionaron. Por ultimo detallan “somos el único sostén económico de nuestros hogares y esta situación también afecta la calidad de vida de nuestras familias que se preocupan por si no tenemos todos los elementos de seguridad”, entendiendo que también ponen en riesgo a su grupo familiar.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |