Es el caso de un merendero que se abrió en el barrio Los Hornos allí las familias Enríquez, Delgado junto a Luis y Teresa de Loma del Medio, decidieron comenzar a darle una mano a los que menos tienen hoy le entregan un almuerzo caliente cada día a más de 150 personas.Rodolfo más conocido como el Pitu es el gomero del barrio pero también es una de las personas que junto a su esposa decidieron ayudar a los que menos tienen abriendo no sólo sus corazones sino que también dándoles un plato de comida caliente para poder sobrellevar esta cuarentena, " esta idea surgió con mi esposa, empezamos en un momento a repartir 6 viandas y después nos juntamos con los chicos que son de la Loma del Medio con Luisito y Teresa", cuenta contento desde el alma Rodolfo.Seguidamente el vecino solidario agrego, "empezamos a organizar todo el comedor y al tercer día ya repartimos más de 30 viandas, Así que hoy gracias a dios se puede repartir a pesar de que estamos pasando por algo difícil, pero estamos ayudando, haciendo nosotros la vianda y hoy estamos dando entre 130 y 150 viandas todos los días".Turistas varadosCon todo Pitu nos cuenta que muchos de los que llegan cada mediodía a buscar su vianda son turistas, "viene mucha gente que se ha quedado varados en camping, nosotros decidimos trabajar para ellos también y para los vecinos del barrio así que bueno así lo decidimos con mi mujer así que estamos a full con ella trabajando".Gracias totalesFinalmente Rodolfo agradeció la colaboración de varias personas que entre todos hacen posible este acto solidario, " esto se hace con la colaboración de Laurita Rojas, que siempre nos da una mano, Luquitas Castillo, que lo llamamos y lo tenemos acá, agradecidos con aquellos que no están dando para ayudar, la gente que nos dan el pan la iglesia Esperanza, también nos da el pan Karina Lobos, todos los días, Lubricentro Marito también nos están dando ayuda, el pan gracias a Dios no nos falta, y aunque sea un pancito siempre damos, por eso es que estamos muy agradecidos a todos", sostuvo Rodolfo.Hasta el fin de la cuarentenaConsultado sobre la continuidad del comedor explicó, "hasta que no se pueda más o que digan se terminó la cuarentena, que se termine pronto la cuarentena No porque no queremos dar más comida porque nosotros sentimos dar y se siente en el corazón, te acostas bien porque sabes que hiciste algo en el día, maravilloso así que hasta que termine todo esto nosotros vamos a seguir con él comedor", sentenció Rodolfo quien junto a su familia y los vecinos también de Loma del medio llevan adelante este comedor comunitario.