Así lo explico el jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios Alejandro Namor tienen diálogo con noticias del Bolsón se refirió a la fecha que conmemora el día de los bomberos voluntarios en toda la república argentina. También destacó que las salidas ya sea por accidente o incendios disminuyeron un 85%.En diálogo con la prensa el jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios de El Bolsón habló de la caída en las salidas de emergencia que han tenido desde el cuartel de bomberos voluntarios, " las pocas salidas que hemos tenido han sido por incendios, por no lo limpiar los caños de la salamandra o los caños muy pegado a la madera, pero en accidentes Y eso no hemos tenido salida porque no hay no hay circulación".Luego agrego "no tenemos un numero interesante de salidas, teniendo en cuenta de que nosotros estamos cuidando por protocolos mucho a nuestro personal tratando de no exponerlo, salvo que nos que nos pidan cosas puntuales como ayuda de acción social, pero es para poder cuidar la integración física de cada uno y necesitamos estar bien, cuidarnos nosotros para cuidar al resto", enfatizó Namor.Seguidamente se refirió a cómo serán los festejos de una nueva conmemoración del día del bombero voluntario en medio de esta pandemia, " si se va a preparar algo especial con el presidente y mi segundo jefe convivamos con mi honorable comisión directiva y nosotros cuando activó algo diferente a los científicos de años de vida que tiene los cuarteles de bomberos esto como todos sabemos nos cambió la vida todos a cada uno de las personas y así han cambiado de otras instituciones los manejos también entonces lo que lo que vamos a hacer es algo bueno vamos a hacer una conferencia como para poder largar el 2 de junio salgo para saludar a todos los compañeros y bueno de alguna manera una nueva forma de festejar.Namor hizo referencia al cuidado del personal para seguir todos bien, así mismo expreso que por protocolo no se puede estar mucho tiempo en el cuartel de igual manera hay comunicación por grupos y con vídeos de capacitaciones permanentes, estamos preparados para cualquier emergencia que surja comento.Sobre el cuidado frente a la pandemia dijo que desde el minuto cero que se inició están preparados, poseemos una pileta con agua corriente, desinfectante, se toman la temperatura, y recién luego se puede ingresar, también los vehículos son desinfectados, los trajes son clase c son de riesgo sellados con técnicas para su uso culmino el jefe del cuartel de bomberos de nuestra localidad.