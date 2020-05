Mediante un comunicado de prensa el hospital de área de El Bolsón y confirmó este mediodía que se le realizó un hisopado al único paciente de COVID-19 que tiene activo el hospital y el mismo dio resultado positivo.En virtud de esto y de la misma manera el hospital informó qué joven continuará internado hasta completar los 21 días desde la exposición al virus.Sobre el resto de los efectivos policiales confirmó que se continúa con el aislamiento y la vigilancia epidemiológica de los casos estrechos, a la fecha todos permanecen asintomáticos y se les realizara un hisopado antes de la reincorporación a su ámbito laboral.Finalmente confirmaron que no se han registrado nuevos casos sospechosos hasta la fecha de este parte médico, al igual de que no hay evidencia de circulación comunitaria del virus en nuestra localidad.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |