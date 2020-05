Luego de conocido el resultado positivo para un efectivo policial respecto al coronavirus el comité de emergencia local decidió suspender la reapertura de la feria La Saladita, Danna Bascur y Mara Vega referentes de la feria dialogaron con noticias del Bolsón y también denunciaron qué cuestiones personales primaron por sobre el bien común en la decisión que tomó el club Unión del Sur al negarles el espacio.Durante la mañana del viernes en las referentes de la feria La Saladita dialogaron con noticias del Bolsón en la oportunidad remarcaron que luego de conocido caso positivo coronavirus en un efectivo policial de El Bolsón el comité de emergencia local decidió dar marcha atrás con la apertura de la feria que estaba prevista para el día jueves pasado, "una de las cosas que nosotros habíamos pactado con el concejo deliberante, es que se había un caso todos los que estábamos reunidos y firmamos que volvíamos todo para atrás, lo más triste de todo esto y a la vez para alguna persona positivo que está todo El Bolsón está trabajando, todo en funcionamiento menos La Saladita”, sostuvo Vega.Sin embargo, también hay inconvenientes en el espacio que iban a utilizar en el tinglado del club Unión del Sur, " el presidente del club se comunicó con uno de nuestros compañeros de coordinación y dijo que se había juntado con la junta vecinal Y decidieron de que no iban a prestar el playón, ni ahora ni cuando se termine el caso, y hasta septiembre octubre no tenemos posibilidad de trabajar".Cuestiones personalesSeguidamente y consultada Danna Bascur sobre si habría cuestiones personales por parte de algún integrante de la junta vecinal del Barrio Obrero para que la feria no habrá, fue contundente en su respuesta, "yo pienso que sí, realmente o sea personalmente, Sólo se lo digo de parte mía yo pienso que sí porque hasta cierto punto estaba el tema acordado y ahora no tenemos dónde armar la feria porque no hay lugar”.Sobre el futuro de la feria Danna Bascur agregó, " nosotros lo planteamos el lunes en el concejo, no somos sólo 120, atrás de nosotros hay 500 familias que necesitan trabajar pero el tema es ese, sentimos también que el municipio ahora no nos da ayuda, porque ahora no hay lugares, no disponen de un lugar cerrado como nos piden, nosotros nos hemos movido pero por más que el hospital diga que sí se puede llevar adelante la feria, el club dijo que no. Nos tenemos que buscar otro lugar, nos dijeron ellos que nosotros busquemos opciones hemos buscado, pero realmente es difícil evaluamos el playón del barrio Los Hornos y la cancha del Usina, pero no hay nada en concreto”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |