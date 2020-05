El intendente Bruno Pogliano determinó nuevas flexibilizaciones para los comercios, ampliando los días de atención al público, y también autorizó las caminatas saludables y actividades de ciclismo fuera del casco céntrico.De esta manera los comercios minoristas y mayoristas de venta de productos no esenciales pueden atender de lunes a sábados en el horario de 9 a 13 horas.El sector gastronómico continúa con la modalidad delivery y entrega de comidas en el locales, ampliando los días de lunes a sábados de 12 a 23 horas. Está prohibido el consumo en el local.Asimismo los lavaderos y lubricentros pueden atender de lunes a sábados de 9 a 19 horas.En todos los casos se deberá respetar los protocolos sanitarios y de seguridad e higiene.Se habilitan, con condiciones especiales, las caminatas saludables y recreativas fuera del casco urbano. Podrán realizarse los días martes, jueves, sábados, domingos y feriados, en el horario de 13 a 19 horas. Se permitirá una duración máxima de 60 minutos. Y las actividades de ciclismo también están habilitadas de forma individual y respetando el distanciamiento.Ambas actividades de esparcimiento deben realizarse fuera del casco céntrico, a fin de evitar circulación.Además continúa vigente la obligatoriedad en el uso de barbijos o tapabocas para toda la poblacion, y la recomendación del distanciamiento social.Estas medidas de flexibilización, dispuestas por el intendente Bruno Pogliano, responden al aislamiento social, y al gran acatamiento de la comunidad que permitieron que El Bolsón no tenga casos de Coronavirus. Continuarán sumándose excepciones mientras sigamos sin circulación del virus. Cuidarte es cuidar a los demás. Respetá los protocolos, el distanciamiento social y usá barbijo o tapabocas.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |