Novedades registradas entre las 18 hs. del 16 de mayo y las 18 hs. de hoy, donde se destaca nuevamente la disminución de casos positivos. Además refrescamos las medidas tomadas desde el estado provincial.10 Pacientes curados(1 hombre y 1 mujer de Choele Choel, 1 hombre y 1 mujer de Chimpay, 1 mujer de Cipolletti, 2 hombres de Lamarque, 1 mujer de General Roca y 1 hombre y 1 mujer de Villa Regina)1 Paciente fallecido(1 hombre de 72 años de Chimpay, con antecedentes de patologías oncológicas)2 Pacientes confirmados(1 mujer de Cipolletti y 1 hombre de Ingeniero Huergo)8 Pacientes descartados(2 de Cipolletti, 3 de General Roca, 1 de Choele Choel y 2 de Viedma)9 Cantidad de testeos realizadosTotales73 Activos(44 de San Carlos de Bariloche, 6 de Choele Choel, 4 de Cipolletti, 10 de Lamarque, 1 de Dina Huapi, 1 de General Roca, 1 de El Bolsón, 3 de Chimpay, 2 de Ingeniero Jacobacci y 1 de Ingeniero Huergo).237 Curados(76 de San Carlos de Bariloche, 34 de Choele Choel, 19 de Cipolletti, 22 de Lamarque, 10 de Allen, 6 de Dina Huapi, 19 de General Roca, 20 de Luis Beltrán, 3 de Cinco Saltos, 12 de Villa Regina, 2 de El Bolsón, 6 de Chimpay, 1 de Coronel Belisle, 3 de Catriel, 2 de Río Colorado, 1 de General Conesa y 1 de Viedma).13 Fallecidos(6 de Choele Choel, 3 de Cipolletti, 1 de Allen, 1 de General Roca y 2 de Chimpay)Seis medidas clave del Gobierno Provincial para amortizar el impacto social del COVID-19Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el Gobierno de Río Negro implementó una serie de medidas esenciales para amortizar el impacto social que produce la pandemia de COVID-19.A la ampliación de las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por Nación, se sumaron otras definiciones que resultan clave para la sociedad.1. RN +60: El novedoso programa de apoyo a los adultos mayores ya llegó a miles de personas. El 0800-333-0167 ya atendió unos 2.000 llamados. Se brinda atención psicológica gratuita y se pusieron en marcha programas de TV, radio y redes sociales con contenido exclusivo y orientado a esta franja etaria.2. Servicio 911: Además de atender llamados de emergencias cotidianos y las denuncias vinculadas al COVID-19, por casos sospechosos o violación de aislamiento, el servicio del RN Emergencias atiende situaciones de violencia de género las 24 horas.3. Certificado Único de Discapacidad: Para quienes ya lo tienen, la renovación es automática. En tanto, para quienes desean obtenerlo por primera vez, el trámite será on-line (por videoconferencia) y con turno previo, salvo casos excepcionales donde no se pueda acceder a un dispositivo con cámara y micrófono.4. Servicios esenciales sin cortes: Energía eléctrica, agua, gas por red, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable no podrán ser interrumpidos en la gran mayoría de los hogares rionegrinos, durante el aislamiento por la pandemia.5. Módulos alimentarios: Todas las semanas, se entregan alimentos esenciales y elementos de primera necesidad a familiares de los estudiantes con servicio de comedor en sus escuelas.6. Precios estables: Con apoyo provincial, los Municipios controlan los precios de los alimentos y artículos de limpieza e higiene en todos los comercios. Los productos deben tener valores a febrero de 2020.