El hecho se dio en el barrio industrial de la localidad cordillerana cuando pasaba las 10 de la noche el día martes el propietario de una pickup Hilux 0km se percató de que la unidad estacionada afuera de su domicilio estaba envuelta en llamas.En diálogo con la prensa el comisario Sergio Blázquez se refirió a este incendio intencional que consumió toda la parte frontal de esta unidad valuada en $2.500.000, "a las 22hs aproximadamente se recibió un llamado telefónico donde manifestaban que en la calle San Francisco de Asís y Cacique Linares, se estaba incendiando una camioneta por tal motivo nos apersonamos en el lugar y convocamos a bomberos, cuando llegamos en ese domicilio nos encontramos con el incendio de una camioneta Hilux", informo el comisario Blázquez.Seguidamente agrego que la unidad resultó dañada en su parte frontal, "en el momento se pudo observar que fue afectada la parte delantera de la Pick Up, parte del capot, motor, paragolpes y guardabarros izquierdo al igual que la cubierta delantera izquierda".Sobre la intencionalidad del siniestro el comisario Blázquez destacó, "estamos esperando el informe de bomberos quiénes fueron los primeros que acudieron al lugar y sofocaron el fuego, también esperamos el informe de criminalística de la provincia".Más tarde noticias del Bolsón logró hablar con el propietario de la Toyota Hi Lux 0 kilómetro, el mismo destacó que se encontraban mirando una película cuando comenzaron a ver los resplandores de las llamas, Alertados por el resplandor salieron afuera y se encontraron con que la camioneta había sido incendiada, según lo que también refería a este medio periodístico el propietario, la habrían rociado desde la vereda con un bidón de combustible y luego le tiraron un fósforo.La unidad último modelo tenía tan sólo 300 km de uso y de hecho aún no estaba patentada, por lo que es muy probable que el seguro no se haga cargo del siniestro.