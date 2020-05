El ex comisario Inspector Rubén Calvo es quien lleva la voz de los cientos de policías retirados y pensionados de Rio Negro que mucho de los haberes en actividad no se verán reflejados en sus sueldos al momento de retirarse o jubilarse, “hoy el 80% de los retirados está por debajo de línea de pobreza”, remarco, "queremos sentarnos a dialogar".“El 80% de nuestro sector ya está por debajo del índice de pobreza”, aseguró Rubén Calvo, Comisario Inspector retirado de la Policía de Río Negro.Calvo explicó que el próximo aumento será sobre la base del año pasado por lo que resultan insuficientes, y agregó que, “hay aumentos de 200 o 300 pesos, lamentablemente por los sueldos bajísimos que ha quedado nuestro sector”.A su vez, Calvo se refirió a un error de liquidación en los haberes del 2019. Desde enero de este año habrían liquidado un monto mayor al correspondiente, por tanto, en los próximos meses serían descontados. Sin embargo, Calvo explicó que la provincia de Río Negro asumió ese monto y saldará la cantidad de dinero descontada.“Venimos sufriendo un estado de abandono, por parte del estado Provincial, hacia el personal policial en situación de retiro y pensionados de la policía de Rio Negro.1) Desde el mes de noviembre del 2019 no cobramos el 10%, que se le otorgó al personal activo, que fue en tres cuotas.2) En El mes de diciembre del año, se nos descontó de nuestros haberes, y en mi caso (5.700), que supuestamente, Anses detecto, una mala liquidación. Quedando el gobierno hacer la devolución el 20 de enero 2020, estamos a mitad de año, corren los meses, y aun no tenemos noticias de nuestros dignos sueldos.3) Hay juicios ganados con sentencias Favorables, y aun seguimos en la dulce espera. Muchas veces se escucha, a funcionarios que gastan en ciertas inversiones, (mientras que nosotros seguimos en la dulce espera), en poder cobrar un aumento, que por ley nos corresponde”, explico Fabian Almada, retirado de El Bolsón.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |