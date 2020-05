Así lo confirmó esta mañana el concejal justicialista Tino Rinaldi quién explicó que dado que la única forma de obtener información con la ANSES es la conectividad y que hay muchos vecinos que no tienen este tipo de servicios, él desde su oficina atiende a todos los vecinos que necesiten asesoramiento tanto para la IFE como para la AUH (asistencia universal por hijo).“Por una decisión del gobierno nacional inicialmente quedaba con sus oficinas cerradas se da un número que es el 130 para llamar y comunicarse oficialmente con la ANSES y sino la página web ahí tenés todos los trámites en forma virtual”, explico Rinaldi.Seguidamente agrego que lo Ideal sería para mucha gente que no tiene conectividad y que no tiene la herramienta necesaria para hacer los trámites virtuales que esté abierta la oficina, como eso no está sucediendo nosotros acá de la oficina junto a Nazarena estamos ayudando a realizar estos trámites, explico el concejal.Finalmente sobre el nexo que él propone entre la ANSES y los vecinos agregó, "los vecinos que tengan dudas pueden acercarse al concejo deliberante en mesa de entradas preguntan por Tino Rinaldi y acá nosotros acá le damos una mano, si no comunicarse a mi celular mediante WhatsApp o por la llamada yo siempre devuelvo la llamada Nº 29443 17 307 y ahí damos una mano para que se puede llevar adelante el tema de la IFE principalmente, pero además puedo ayudar en otros temas que surgen como cambiar datos , o ver errores en la base de datos de ANSES, sobre cómo modificarlos y demás", explicó .Nuevo sistema de atención virtualTrámitesPor esta vía podes:Actualizar datos personales para Ingreso Familiar de Emergencia.Solicitar la rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión.Reclamar un haber no cobrado de una jubilación o pensión.Iniciar el trámite de:Asignación por Maternidad / Maternidad Down.Asignación Prenatal.Asignación por Embarazo para Protección Social.Actualización de datos para Ingreso Familiar de EmergenciaA través de este canal podés realizar la actualización de datos personales para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia.AsesoramientoPor esta vía podés canalizar dudas o consultas sobre:JubilaciónPensiónReajustesPensión Universal Adulto MayorMatrimonio/ConvivenciaDesempleoSubsidio de Contención FamiliarPoderesActualización de datos personales o del grupo familiarHijos:Asignación Universal por HijoAsignación Familiar por HijoAsignación por Nacimiento y AdopciónPensión no contributiva para madre de 7 hijosRégimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes - Ley 27.452Certificado de vivienda familiar RENABAPAccesoDebés ingresar con tu número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. La Atención Virtual está disponible de 00 a 20hs. Se admitirán 40.000 trámites diarios.Es importante que actualices tus datos de contacto ya que ANSES responderá tu consulta por correo electrónico.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |