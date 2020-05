Si hay algo que resaltan las situaciones de crisis es la bondad de la gente y en este caso en el corazón del barrio Obrero el Ministerio Restaurando Vidas, sirve todos los días una merienda para la gente que lo necesita, pero también preparan para este sábado y domingo un plato de comida caliente.Dialogamos con Sebastián Cruz y nos cuenta cómo llevan adelante esta iniciativa solidaria, “ La idea surgió de la familia, pero viene del ministerio que viene a ser nuestra cobertura que queda en Buenos Aires, ellos lo están haciendo allá en los barrios donde hay mucha necesidad con esos tiempos que estamos viviendo, que hay mucha gente que está pasando necesidades, familias que no tienen ingresos y así que nosotros activamos con mi esposa, con mi familia y con la iglesia el merendero solidario para el barrio Obrero primero y luego a los demás barrios que así lo requieran”.Seguidamente Sebastián explicó que salieron a recorrer los barrios y se encontraron con mucha necesidad por lo que ahora está merienda ya la están repartiendo todas las tardes también en los lugares que individualizaron o que los vecinos le comentaban que había mucha necesidad por lo que no sólo ahora se circunscribe al barrio Obrero.También un plato de comida calienteCon todo Cruz confirmó que este sábado y domingo el Ministerio Restaurando Vidas va a estar realizando también una olla popular con un gran guiso para poder entregar el durante el fin de semana un plato caliente, además de la merienda que llevan adelante durante la semana.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |