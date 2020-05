Se trata de Cintia Cossío, vecina del barrio Los Hornos de esta localidad quién hizo pública la situación que está viviendo con otro vecino que luego de una discusión por el robo de un caballo choco a sus hijos que iban en una moto y luego los amenazó de muerte.El hecho ocurrió el miércoles pasado y la mujer angustiada pide a los efectivos policiales que hagan algo ante la situación que están viviendo, "fue el miércoles a las 3 de la tarde, mandé a mis hijos a comprar unas facturas iban en la moto , menos mal que iban con casco los dos y un tipo vino una Ford roja chocó a los nenes y después los amenazó, se bajó de la camioneta el tipo y le digo al más grande que lo iba a hacer boleta, metía la mano en la puerta de la camioneta porque no sé si tenía un arma, o tenía un fierro y le dijo a mi hijo que cuando lo encuentre lo va hacer boleta”.Consultada la mamá si el accidente había sido a propósito no lo dudo y explico, " le pasó la camioneta por arriba, hay testigos, los vecinos vieron todo, por eso yo quiero hacerlo público para que se haga algo, porque los nenes tienen miedo de salir”.Que pague los remediosSeguidamente Cintia llegó a la comisaría de El Bolsón no sólo para pedir seguridad para ella y su familia habida cuenta que fue amenazada, sino también para ver si esta persona por lo menos se hacía cargo de pagar los remedios para las curaciones de sus hijos, " los chicos están todos lastimados Kevin tiene 10 puntos en la pierna y el más chiquito tiene toda la cara raspada y los ojos moreteados, les pasó la camioneta por encima, mi hijo más grande le dijo fíjate que esta mi hermanito chiquito, el tipo le dijo --a mí no me importa si venís con un menor, si te tengo que matar te mato--".Robo de caballosAl parecer toda esta situación comenzó con el robo de un caballo, " primeramente este vecino le robó un caballo mi esposo y mi esposo fue y se lo sacó del terreno por eso se quedó enojado, no se quedó contento con haber atropellado a los chicos porque después volvió a entrar a nuestro terreno sacó la yegua del nene del galpón y la carneo, encontramos todas las vísceras y los restos tirados en la costa del río", por lo que Cintia que volvió a la comisaría para hacer otra denuncia.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |