Así lo explicó esta mañana en diálogo con noticias del Bolsón el titular de espacios verdes Mario Sheffield quien confirmó que cada fin de semana a los trabajadores a su cargo dejan los espacios públicos limpios y ordenados pero cada lunes cuando regresan se encuentran con que los vecinos aprovechan para tirar los restos de las podas a las plazas y los Boulevares.Atento la gran cantidad de desechos forestales que se observan en los espacios públicos noticias del Bolsón entrevistó al titular del área y esto nos contaba, "es todos los fin de semana, nosotros dejamos limpios los espacios verdes del pueblo de lunes a viernes y venimos el lunes están todos bulevares de vuelta con bolsas con ramas, hojas, para mí son los frentistas, porque no va a venir de gente de lejos, de adentro de los barrios con una bolsa de hojas o de ramas a la cuesta para tirarla en el bulevar ya estamos cansados de esta situación” sentenció el director de espacios verdes.Sanción para el vecino que ensucie los Boulevares.Seguidamente se le consultó al titular de espacios verdes si se puede identificar a los vecinos que ensucian los espacios Verdes y de alguna manera a sancionarlos, "sí seguramente, pero es algo que se debe trabajar con inspectoría general, en el lugar que estamos ahora se dejó todo limpito el fin de semana y ahora recorres los bulevares y encontras todo sucio, tenemos 4 Boulevares llenos de ramas, bolsas con hojas y llenos de basura".Nueva campaña de limpiezaCon todo el trabajador municipal destacó que a partir de mañana van a comenzar una nueva campaña de limpieza en todos los espacios públicos y detalló que invitaba a todos los vecinos y medios de prensa a recorrerlos el próximo lunes y verán que los vecinos volverán arrojar basura, “Lamentablemente pareciera ser que el frentista desea mantener limpia su casa, pero ensucia el espacio público”.Finalmente Sheffield explicó que el municipio ya no se dedica a hacer las podas y recolección de residuos vegetales, todo corre por cuenta y orden de cada dueño de vivienda que deberá hacerlo por sus propios medios o contratar alguna persona que se dedique a estos menesteres”, sostuvo y agrego, "nosotros logramos rehabilitar la cantera que está por el camino de Mallín Ahogado para que se puedan tirar allí los residuos forestales, pero tienen que ser los propios vecinos los que se hagan cargo de sus podas y de las hojas que sus árboles arrojan, nosotros ya no nos dedicamos más a esto como era antes”, sentenció Sheffield.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |