Desgarrador es el testimonio de Sandra, la mamá de joven asesinado hace tres años, en diálogo con noticias del Bolsón esta mañana se mostró decepcionada por la falta de atención del fiscal Francisco Arrien y también sostuvo que no sabe ya con qué palabras pedir justicia, "yo esperaba la respuesta del fiscal, una palabra que me diga bueno ya mandé el papel eso esperaba yo, encontrarme hoy y no que ni siquiera me atienda", sostuvo entre lagrimas la mama del joven asesinado.Esta mañana y en el marco de las actividades que lleva adelante el grupo justicia comarca, Sandra mama de Mauricio Burgos, explicó como esta la causa, "así como ven acá estamos haciendo el reclamo de mi hijo Mauricio Burgos, acá estamos tres años que llevamos en la lucha y todavía no hay respuestas", expreso y agrego "recién acabo de ir a la fiscalía y yo pensé que el fiscal iba a estar en esta reunión, para darme una respuesta, si el papel ese que tenemos que esperar, que tienen que presentar en la última instancia de Buenos Aires lo habían entregado y no me atendió, entonces eso a mí me duele porque él sabía perfectamente que hoy venía hacer el reclamo por los tres años de la muerte de mi hijo y entonces no sé, una se siente desamparada, la verdad que yo quiero que él me dé una respuesta, si va a presentar el papel o ya lo presentó, porque según me explicaron tienen 10 días hábiles para presentar ese papel y yo esperaba esa respuesta", enfatizo Sandra.Se ríen en nuestra cara¿Seguidamente agrego que duele ver a los asesinos libremente como si nada, "nosotros sufriendo acá hoy yo tuve que hacer peripecias para poder pasar para acá, para encontrarme con esto? que el fiscal no esté acá, él tiene que dar una respuesta. Entonces yo estoy ya como que digo, como que se ríen porque yo vengo de Lago Puelo, ahora para volver a mi casa tengo que pedir permiso y el permiso no lo tengo entonces ¿a que juegan con uno, que quieren que uno haga, qué más quieren", se pregunta la madre del joven asesinado.Seguidamente expuso, "yo reclamo porque quiero al asesino de mi hijo preso, lo juro, no sé qué más hablar, me encuentro con esto de 3 años del asesinato de mi hijo y que no cicatriza, me duele esto recién acabo de ir a fiscalía ahí me entregó un papel, yo esperaba una respuesta, una palabra que me diga bueno ya mandé el papel eso me esperaba yo encontrarme hoy, no esto", sostuvo Sandra.El abusador de mi hijo sigue en la fuerzaMás adelante otra familiares de víctimas de abusos y hechos de violencia también plasmaron su reclamo de Justicia dejando en claro que incluso la pandemia covid-19 juega a favor de asesinos y violadores, "yo esperaba juicio para este mes pero lamentablemente con todo esto del coronavirus se postergó, no sabemos hasta cuando, ya son dos años que estamos en espera y es muy triste todo esto la verdad que tener que pasar por estas instancias y por esto por esos tiempos es muy triste, porque cuando uno viene hacer una denuncia no te imaginas que va a ser tanto tiempo que tenés que esperar y lo más doloroso es saber que él sigue en la fuerza que fue trasladado y que solamente cumplió una prisión domiciliaria de 4 meses", señalo Fabia mama del niño abusado por lo cual se imputo a un gendarme.Seguidamente Fabia agrego que duele como mamá, "a mí me duele a mi familia también imagínense el abusador de mi nene sigue en las fuerzas y no tenemos respuesta de la justicia, ahora tengo que esperar que se vuelva a abrir el juzgado en Bariloche en Bariloche que vuelvan a retomar las audiencias Y eso va a ser un tiempo de un año mínimo por eso también te da una impotencia decir p**** qué voy a hacer ahora?, no nos queda otra que venir acá hablar, volver a contar lo que está pasando y es una locura que el abusador de tu hijo esté libre es una locura", sentenció Fabia.