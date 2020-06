Vecinos del barrio Los Hornos vienen solicitando ya desde hace un año al sector de poda y espacios verdes del Municipio de El Bolsón que realice el apeo de un pino que tiene cerca de 35 m de alto y que toda vez que hay fuertes vientos corre el riesgo de caer sobre una vivienda.Florencia es una vecina del barrio Los Hornos que junto a Julio Cahuimpan y otros vecinos vienen solicitando desde hace un año se realice el apeo de un pino de grandes dimensiones que tiene en vilo a ese sector a ese sector del barrio, "hace un año que tenemos la autorización de bosques para voltearlo pero nosotros no tenemos el dinero para poder costear el apeo del pino y tampoco la gente conocida se anima porque se trata de un pino de gran tamaño y tenemos miedo que con los Fuertes vientos el pino caiga arriba de la casa de algún vecino", sostuvo Florencia.Seguidamente la vecina también brindó la posibilidad de que alguna persona que sea idónea en la materia y esté interesada a cambio de quedarse con toda la madera que puede dar esta especie arbórea, haga el apeo en forma gratuita, sin embargo tratándose de un pino de estas dimensiones debería ser una empresa que esté certificada para poder hacer el apeo garantizando que el pino no caerá sobre el techo de algunas de las 5 casas que pueden quedar aplastada bajo las ramas de este frondoso árbol, del cual ya se observan las raíces a flor de tierra y según grafican los vecinos del barrio, toda vez que hay viento se siente como cruje.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |