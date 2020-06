Luego de conocida la nueva determinación de la dirección Nacional de Migraciones que le permite a los ciudadanos chilenos viajar por territorio argentino abriendo de esta manera las fronteras no fueron pocas las quejas que se escucharon sobre todo en la zona de San Carlos de Bariloche y El Bolsón, en esta última localidad del presidente del concejo deliberante Fabian Rudolph adelanto que se reunirán con el comité de emergencia local para ver qué acciones se tomarán en tal sentido.La apertura de la frontera con Chile para los ciudadanos de ese país que deseen transitar por la República Argentina ha generado en la región mucha controversia sobre todo destacando que si bien se entiende qué es una situación de tránsito, por lo que no deberían pernoctar o tener mayor interacción dentro del territorio argentino, sin embargo ante cualquier imprevisto se abre una serie de incógnitas a lo cual el presidente del concejo deliberante bolsones Fabián Rudolph explico, "efectivamente tomamos conocimiento de una disposición que dictó la dirección Nacional de migraciones en donde dentro de la normativa del acuerdo binacional con Chile se habilita la circulación para ciudadanos chilenos dentro del territorio argentino, si bien declara la normativa que ellos al estar dentro del programa de Chile--Chile tendrían que tener un origen el destino, podrían estar parando en un intermedio dentro de territorio argentino porque lamentablemente las distancias son muy largas porque si estamos hablando a título de ejemplo, de un paso en Cardenal Samoré que sería Osorno para volver a reingresar lo más cerca que sería Futaleufú usualmente o mucho más al sur estamos hablando de largas distancias que por ahí no se pueden hacer en el día y más aún en esta época invernal con las inclemencias climáticas que hasta podrían llegar a tener alguna problemática en la ruta”, sostuvo Rudolph.Más adelante el presidente del Concejo se refirió a las normativas vigentes y como esta nueva situación abre un paradigma, “Es una situación compleja que obviamente nosotros hemos tomado nota y obviamente que la vamos a plantear dentro del ámbito del comité de emergencia municipal porque hoy por hoy la normativa que tenemos dentro de nuestra localidad es que si no tienen una residencia fija no pueden quedarse, ingresan en la localidad para ser acompañado hasta el límite con Chubut para que sigan su viaje”.Una cuestión humanitariaEn virtud de las condiciones climáticas y las largas distancias es muy posible que en algún momento una familia chilena pida quedarse una noche en algún alojamiento de El Bolsón, consultado sobre esta posibilidad el presidente del concejo deliberante local Fabián Rudolph explicó el dilema que se presenta, “Justamente esa es la gran problemática que estamos visualizando, que podemos llegar a tener hoy por hoy la normativa dice que si no tiene un lugar de residencia fijo tiene que ser acompañado por el personal policial hasta el límite con la provincia o hasta el acceso norte para que continúa el viaje. Pero bueno no podemos dejar de ver que estamos ante una situación eventualmente una cuestión humanitaria que nosotros tendríamos que resolver, así que bueno va a ser uno de los planteos que vamos a tratar en el ámbito del Co.E.M, en la reunión que tendremos mañana al mediodía”, enfatizo Rudolph.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |