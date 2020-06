Es mediante una mensura y luego el otorgamiento de los lotes en venta a las familias que ya ocupan ese sector que consta de 80 parcelas de las cuales un tercio tan sólo estarían ocupadas.Apellido de los vecinos llegamos hasta el barrio El Mirador ubicado a unos 10 kilómetros al norte de El Bolsón, el mismo está situado sobre el Arroyo Los Repollos y con una vista del Valle realmente espectacular, sin embargo, vivir en ese lugar tiene sus bemoles cómo nos contaban los vecinos al punto que el sábado pasado hubo una pelea por el lote que estaba destinado al centro comunitario.En diálogo con noticias del Bolsón la secretaría de desarrollo territorial juliana Ortega se refirió al tema, "después de reunirnos varias veces con los vecinos a partir del año pasado 2019 empezamos a hacer relevamiento tanto desde catastro como desarrollo Social para empezar a regularizar la situación de los vecinos, en principio pensando en que puedan tener los servicios básicos que es lo que siempre tratamos de trabajar y en lo que esta gestión también quiere hacer hincapié”, detalló la funcionaria.Mas adelante agrego que en ese sentido se hicieron relevamientos como hacer certificado de ocupación e intentar de esta manera poder lograr los servicios lo cual no tuvo mucho éxito por lo menos para eso y se tomó decisión de avanzar con la mensura del sector qué es lo que realmente vale más, tanto para los servicios como para tener una mayor seguridad jurídica y orden del territorio.Sobre las mensuras Ortega explico, “empezamos con esto en el verano, se contrató una agrimensora, yo voy a destacar en este caso que los vecinos son los que están haciendo el aporte para el pago de la agrimensora, fue la decisión que tomaron ellos como barrio”, seguidamente sobre la situación del barrio sostuvo que se lo ve muy bien y también los vecinos han ido respetando en estos años en líneas generales el tema de las calles de los espacios, de mantener espacios verdes y en este sentido también siempre distintos grupos vecinos han manifestado su necesidad de contar con un espacio comunitario”.Lote para el centro comunitarioEn relación al centro comunitario y el otorgamiento de un lote para tal fin, hecho que genero una pelea el sábado pasado aclaró, “a fines del 2019 el concejo deliberante aprobó una ordenanza donde se afectó un terreno para la construcción del centro comunitario, en ese terreno no había ningún certificado de ocupación anterior y en los relevamientos que se hicieron no había presencia de personas si bien ahí comentarios informales de que iba a ser para una cosa o la otra, nosotros tratamos siempre de basarnos en documentación y es que la gente esté presente cuando uno hace los relevamientos y demás”.Con todo explicó que como hubo un reclamo la secretaria hablo con un vecino en discordia, “él decía que iba a ser como para otro fin así que hable con él, le explique igual que el fin que él tenía también era algo que podía sumarse en lo comunitario y que eso ya había sido afectado por todos las concejales para el centro comunitario y que no era tan sencillo deshacer esa decisión pero entiendo que hubo una mala interpretación o quizás una mala comunicación y no sé no se entendió o no fue claro el mensaje entonces el sábado los vecinos, unos referentes barriales empezaron a hacer uso del espacio como para empezar a avanzar con el centro comunitario y otros vecinos que no se dieron cuenta o no interpretaron esto se opusieron y hubo una pelea entre vecinos, yo creo quiero decir que en todos los barrios siempre hay pelea entre vecinos”, destaco Ortega y agrego que se lograron calmar las cosas y encontrar una solución dado que hablando la gente se entiende y se puede llegar a un acuerdo”.Especulación inmobiliariaSeguidamente en relación a las denuncias realizadas por un vecino del barrio sobre que hay gente que ocupa los espacios y luego los vende incluso hasta que funcionaría una inmobiliaria, Ortega destacó, " nosotros ingresamos formalmente al territorio el año pasado, pero eso está desde el 2008, hay alguna ordenanza de hace más de 12 años, pero que hubo seguramente ventas y cuestiones de especulación es probable, hoy en general más que nada se trabaja en la mensura y la posterior adjudicación en venta también, esto es lo que va a ordenar el territorio y hacer que la gente también se termine de afincar ahí”.Mas adelante agrego que el año pasado en el consejo se hicieron primero unos certificados de ocupación a un grupo más amplio de personas y la segunda tanda aplicamos otros criterios también teniendo en cuenta a los que realmente estaban residiendo en El Bolsón y después a partir de ahí la idea es la mensura y la adjudicación en venta o sea trabajar desde ese lugar porque si no hay muchas especulaciones con otro tipo de formas de trabajo, como la gente no paga su tierra al municipio, por ahí tenemos como más libertad, se cree que tiene más libertad para estar vendiendo y demás pero no es así", sentenció la Secretaría de Desarrollo territorial.Junta promotoraFinalmente, y en relación a los referentes del barrio con los que trabajan la funcionaria agregó, "entiendo que hay junta promotora dado que todavía no está conformada la junta vecinal y nosotros siempre hemos hablado con distintos grupos de vecinos hace 3 años venía un grupo de vecinos, hoy hay otro grupo, pero entiendo que lo ideal sería que puedan conformar la junta y creo que el concejal Lucas Castillo estaba trabajando un poco en eso”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |