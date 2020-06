Durante el anuncio del cobro del segundo bono extraordinario de 10000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el concejal Tino Rinaldi, enfatizó que desde el Anses buscan ampliar la bancarización de la población, por tal motivo ahora solo cobrarán los beneficiarios que tengan CBU, los que no lo tengan deberán realizar el trámite.En tal sentido el concejal Rinaldi destaco que mantendrá reuniones con los referentes de las entidades bancarias a fin de agilizar el trámite, aunque desde el Anses ya adelantaron que se habilitó la carga del CBU de una cuenta bancaria a ciudadanos que efectuaron un reclamo a causa del rechazo al cobro del IFE mediante el sistema de Atención Virtual, aunque la página se ve colapsada.Anses brindó nuevas especificaciones sobre el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE). El organismo explicó que, para que el cobro del bono de $10000 como asistencia para los afectados por la pandemia del coronavirus (Covid-19) sea más "rápido, eficiente y seguro", están canalizando todos los pagos a través del sistema bancario.De igual manera Rinaldi sostuvo que si bien aun no esta confirmado si esta muy avanzado el hecho de que la IFE se pagaría hasta finde año, por lo que es muy positivo que los beneficiarios realicen el trámite de obtener su CBU.Cómo obtener una cuenta bancaria para cobrar el IFEQuienes no tienen una cuenta bancaria y cobran el segundo bono en una sucursal bancaria podrán solicitar una cuenta gratuita en el mismo momento que reciben los $10.000, de manera rápida y sencilla completando algunos formularios.Fecha de cobro del IFE por CBUAnses aclaró que los días de cobro serán comunicados a cada beneficiario vía SMS. Además, recordó que no se solicitará ningún dato personal por esta o ninguna otra vía que no sea ingresando a la web del organismo con la clave de seguridad social.Cobro de IFE con CBUPara quienes ya habían elegido como opción de pago el depósito en su Clave Bancaria Uniforme (CBU) y para aquellos que deberán elegir esta única modalidad de cobro deberán ingresar al aplicativo “Ingreso Familiar de Emergencia – Consulta de pago” que se encuentra en el home de la Web de ANSES (www.anses.gob.ar). Hay tres nuevas opciones para obtener el beneficio:Si tenés cuenta bancaria, verás el número de CBU, banco y sucursal donde se te depositará el IFESi tenés dos o más cuentas podrás ver sus datos (CBU, banco y sucursal) y elegir en cuál se te depositará el IFESi tenés una cuenta bancaria distinta, podrás agregar un CBU y registrarla.Con un CBU, el bono de $10000 del gobierno puede recibirse de forma más rápida.A quiénes les correspondeTrabajadores y trabajadoras informales.Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.Monotributistas sociales.Monotributistas de las categorías A y B.RequisitosSer argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.Tener entre 18 y 65 años de edad.Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.una prestación de desempleo.jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |