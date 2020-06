Se trata de 3 jóvenes que regresaban de estudiar y cuando quisieron trasponer la frontera caliente del paralelo 42 las autoridades provinciales le impidieron el ingreso a pesar de ser ciudadanos chubutenses. Ahora realizan el aislamiento preventivo en El Bolsón bajo el cuidado del sistema de salud rionegrino.Se trata de dos jóvenes con domicilio en la localidad de El Hoyo y un tercero vecino de Cholila que regresaban a sus hogares y el domingo pasado se vieron imposibilitados de terminar el viaje porque en la provincia de Chubut no los dejaron ingresar, en diálogo con noticias del Bolsón la directora del hospital de área local Mirna Lamberto explico, "si, en realidad como haciendo un resumen de la situación el domingo llego un colectivo de la ciudad de Buenos Aires que era del programa de volver a casa, algunos pasajeros tenían como destino final El Bolsón otros en la ciudad Bariloche incluso algunos quedaban en el Valle y el destino final del colectivo sería El Bolsón pero muchos también en ese colectivo tenían como destino final Chubut”, explico Lamberto.Seguidamente la directora del nosocomio agrego que los pasajeros locales quedan en el retén zona norte porque el colectivo no ingresa la localidad, los familiares buscan sus hijos y en el caso de estas tres personas, que eran chicos con domicilio en El Hoyo, ellos tenían la normativa de que debían cumplir el aislamiento obligatorio en nuestra localidad y una vez que finalizará el aislamiento obligatorio en nuestra localidad desde acá se les debía hacer una certificación que habían cumplido el aislamiento y los dejaban Ingresar a su provincia.Mas adelante Lamberto explico que ellos tomaron conocimiento sobre la marcha, cuando el equipo de epidemiología les hace el interrogatorio de dónde vienen cuando cuál era su lugar de origen a dónde se van a quedar aislados el domicilio para ir haciendo Durante los 14 días de seguimiento sanitario. “Por supuesto levanta la alerta se informa a la dirección del hospital y ayer a la mañana a primera hora terminamos de constatar que era real, que eran estas personas, yo me comuniqué inmediatamente con nivel central provincial para ver si había algún trámite administrativo que nosotros no habíamos tomado conocimiento, No había sido así, de todas maneras nosotros a estas personas independientemente y que el domicilio o sea en la ciudad en la provincia de Chubut debemos darle asistencia sanitaria y contenerlas, incluso hasta emocionalmente porque son chicos jóvenes que debían regresar sara su destino final que es su domicilio, con su familia al margen de que tienen que cumplir los protocolos de aislamiento. Pero no es lo mismo salir a buscar un lugar en El Bolsón donde Quizá no tengan familia o amigos que los puedan alojar a que lleguen a su propio domicilio para cumplir el aislamiento obligatorio”, enfatizo la licenciada.Chubut no es solidarioConsultada Lamberto si existe una falta de cobijo sanitario de Chubut hacia sus habitantes, explicó, “al margen de la falencia o no, o si ellos dejaron esta situación para que nosotros le demos respuesta, nosotros tenemos que dar la respuesta igual, el territorio nacional es 1 y el sistema sanitario es público, nosotros no debemos preguntar ¿De dónde es el domicilio? la realidad que en esta pandemia nos tenemos que solidarizar pero la solidaridad tiene que ser para ambos lados, tiene que ser recíproca pero bueno no estaría sucediendo con Chubut. Nosotros sobre la marcha tenemos que resolver, después quienes están a cargo de los ministerios o las secretarías de gobierno incluso desde la municipalidad o el COEM tendrán que ver de qué manera resolvemos esta situación", sentenció la directora.Podría influir en la condición sanitaria de nuestra ciudadFinalmente agrego, "lo que sí nos pareció más preocupante que en esta situación fueron tres personas jóvenes, que si bien tampoco es garantía de que no tengan virus por eso se las aísla 14 días que después puede determinar se es un foco de contagio y que nosotros debemos dar respuesta sanitaria y que nosotros los debemos incluso y siendo el caso que fueron casos sospechosos que presentarán síntomas, deberemos dar respuesta sanitaria desde nuestros hospital y no es un detalle menor tener que cargar al SISA, pacientes que en realidad son de otro domicilio que los tenemos nosotros acá", detallo.Suspenden la atención de profesionales de Bariloche en El BolsónEs por 14 días y habida cuenta de que hay casos de covid-19 en profesionales de la salud de Bariloche que también realizan su tarea sanitaria en El Bolsón, "dado que nosotros tenemos convenio con profesionales del hospital zonal y profesionales que también trabajan en sanatorios privados de San Carlos de Bariloche y que nos cubren demanda de especialidades que acá nosotros no tenemos, y con la información última epidemiológica que en el hospital zonal hay casos de profesionales y también agentes de salud que están con casos positivos se tomó una decisión siempre Y como con la contención de los pacientes, que los profesionales que vienen a nuestra localidad que por 14 días estos profesionales no van a ingresar a El Bolsón y esto se hace la sugerencia o la indicación al sector privado", explico la doctora Casio.De igual manera la facultativa expreso que se han tomado los recaudos para poder coordinar la entrega de recetas y medicamentos, sobre todo a enfermos oncológicos, para no interrumpir ningún tratamiento.