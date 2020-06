Ante las bajas temperaturas registradas en la provincia, desde Aguas Rionegrinas aconsejan a los usuarios de la Zona Andina y de la Región Sur aislar las cañerías externas para evitar el congelamiento de las mismas.De no tomar los recaudos necesarios, una vivienda podría quedarse sin agua, así como también producir roturas en las cañerías por el hielo.Mirá las recomendaciones-Procurá cuidar las cañerías externas de la casa; para ello es fundamental aislarlas con alguna cinta térmica o accesorio aislante. En caso de no contar con ello un buen método es cubrir las cañerías con trapos viejos o bolsas.-En tu patio o el jardín, vaciar siempre las mangueras que están a la intemperie, ya que si tienen agua dentro puede congelarse y reventarse desde dentro.-Es importante solucionar cualquier tipo de goteo en las cañerías que se encuentran en el patio o jardín, ya que el agua que contiene puede congelar tanto la canilla como la cañería.¿Qué hacer si se congelan las cañerías?Lo primero a realizar es averiguar cuál es la cañería que está congelada. Para ello es recomendable abrir de a una las canillas de la vivienda, hasta verificar de cuál no sale el agua.El segundo paso es darle calor directo para intentar descongelarlo. Se sugiere iniciar primero por la canilla para continuar por la cañería. Este proceso se puede realizar con la ayuda de un secador de pelo, calefactor de aire o hasta con una lámpara de calor. Si luego de unos minutos la vía continúa obstruida, se recomienda cerrar el paso de agua y llamar a un plomero, para evitar roturas mayores.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |