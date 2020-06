El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, dialogó con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni y el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera, a fin de acercar respuestas a los vecinos y vecinas por los cortes de luz que se efectuaron en el marco del paro de la Dirección General de Servicios Públicos chubut delegación noroeste (DGSP).“Ayer tuvimos una videollamada con el gobernador y hoy le planteamos la situación al ministro, al tiempo que seguimos con un diálogo constante con las autoridades de la DGSP. Tenemos muchos vecinos sin energía en distintos puntos de la localidad y no podemos permitir que esta situación se extienda. Se avecinan varios días de tormenta y lluvias intensas y es indispensable que todos tengan acceso a la energía”, recalcó el titular el ejecutivo municipal.Asimismo, anticipó que “por lo que dialogamos con el ministro, esperamos tener algunas respuestas lo antes posible, sabemos que este tema es importante para la provincia, y nos manifestaron que están teniendo reuniones ahora mismo para encontrar una solución”.Por otro lado, Sánchez explicó que “entendemos muy bien lo importante que es tener energía de buena calidad, hay vecinos y vecinas electro dependientes y ellos no pueden estar un día más sin luz”.“Tenemos que resolver el problema de hoy, pero la realidad es que necesitamos una gran obra de energía para todo el noroeste de la provincia si queremos que nuestros productores sigan creciendo y que los vecinos y vecinas tengan una buena calidad de vida. No es lo único que hace falta y eso lo comprendemos muy bien, por lo cual vamos a seguir trabajando en conseguir mejoras para Lago Puelo, que realmente hagan un cambio positivo a todos y todas las puelenses.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |