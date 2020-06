Dialogamos con Ayelén Seillant quien es mamá de una personita de 4 años que tiene autismo, ella nos contó cómo es vivir con esta condición y sobre todo destacó que a pesar de todo lo que se piensa El Bolsón es una ciudad inclusiva, “lo mejor que puedo hacer por mi hija es poner el autismo como tema de conversación”, sostuvo Ayelén.“Soy mamá de una nena autista que tiene 4 años, y cuando me preguntaron si podía hablar sobre autismo me moría de vergüenza, pero creo que lo mejor que puedo hacer por mi hija es poner el autismo como tema de conversación, creo que lo peor que ocurre en torno al autismo es que se conoce poco y se tiene mucho miedo y es sólo algo difícil de entender”, explico Ayelén sobre esta condición que muchas personas no saben que la tienen.Se amable Con el AutismoSeguidamente la mama agrego que, con el esfuerzo adecuado, se puede entender, “es nada más que una la condición particular, que muchas personas tienen, que muchas personas no saben que tienen y que se puede convivir así perfectamente, hay una psiquiatra muy famosa últimamente qué es de la Alexia Rattazzi que tiene una campaña bajo el eslogan --Se amable con el autismo--. Y eso es muy muy atinado por qué muchas veces las personas autistas necesitan ciertas condiciones especiales para poder relacionarse con las otras personas y está bien que se les tenga una paciencia, un tiempo especial, porque tal vez demoran entendiendo las palabras”.No todos somos igualesMas adelante Ayelén destaco que como todo ser humano los autistas también son distintos en sus patologías, “la condición de autista tiene que ver con cómo reaccionan ante los sentidos, hay un ambiente que no es propicio para entender, o por ahí es un ambiente que los dispersa mucho o los agobia mucho, las personas autistas como cualquier persona son todas diferentes cada una tiene su condición, alguna le molestan los ruidos, algunos no, algunos les molestan las luces algunas no. Entonces para cada uno es un universo particular.No se notaSobre la reacción de las personas ante una persona autista Ayelén explico que hay lugares en el mundo donde se usan distintivos por ahí en los aeropuertos porque es una condición qué no se ve, “las personas con autismo, como mi hija que tiene algún certificado discapacidad y en mi caso por ejemplo mi hija que es pequeña que tiene 4 años no tiene ningún otro inconveniente físico que se note, todos me dicen los mismo –Hay no se ve-- , no el autismo no se ve”, sentencio la mama.Más adelante Ayelén se refirió a la campaña solidaria que están llevando a cabo con el fin de ayudar a otra mamá que tiene también una criatura de 6 años autista, necesitan aporte de materiales de construcción, de elementos de madera para la estructura del techo, y muchos clavos y tornillos.Abrimos en Comarca Andina una cuenta a nombre de ella para recibir donaciones por transferencia o cualquier medio de pago habilitado. E invitamos a todos a participar de la forma que crean conveniente para ayudarnos en este propósito.El teléfono de Sandra Buffa es 2944927993 para aquellas personas que quieran contratarse con la mama y ayudar en esta situación.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |