Esta mañana el intendente Bruno Pogliano brindó una rueda de prensa en la cual se manifestó respecto del nuevo decreto de necesidad y urgencia emitido por el Ejecutivo Nacional, así como también a la adhesión del Plan Federal de obras, vivienda e infraestructura de emergencia "Argentina Construye" por parte del Gobierno Provincial."Celebro la adhesión del Gobierno Provincial al Plan Federal 'Argentina Construye', el cual nos permitirá a los municipios reactivar un sector importante de la economía que es la construcción, generando empleo y obras", señaló el intendente Bruno Pogliano.Y agregó que "estamos trabajando en la conformación de diversos proyectos para elevar y poder avanzar en este Plan Federal que propone el Gobierno Nacional y adhiere el Gobierno de la Provincia de Río Negro".En cuanto al nuevo decreto de necesidad y urgencia que emitió el Gobierno Nacional, el cual diferencia entre la continuidad del aislamiento obligatorio y la nueva fase de distanciamiento social.En este sentido, el intendente Bruno Pogliano manifestó que "nos vemos perjudicados por esta decisión dado que la realidad de El Bolsón difiere de San Carlos de Bariloche, en nuestra ciudad no hay circulación comunitaria del virus y la comunidad está cumpliendo las medidas sanitaria, los protocolos y recomendaciones, sin embargo el decreto nos limita"."Esta medida no implica que debamos retroceder de fase, pero si nos impide avanzar en nuevas flexibilizaciones que teníamos contemplado anunciar esta semana para diversos sectores, rubros y actividades. De todas formas esperamos el decreto provincial, y luego analizaremos los alcances para iniciar gestiones que nos permitan adecuar las normativas a la realidad de El Bolsón", indicó el intendente Bruno Pogliano