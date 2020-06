El mandatario se refirió a las últimas versiones que circulan dando cuenta que para la próxima semana podría estar la autorización del ejecutivo nacional para que El Bolsón cambié de fase de aislamiento a la fase de distanciamiento social, "esto permitiría que entre otras actividades puedan reanudar las gastronómicas, garantizando 1000 puestos laborales”, explico Pogliano.Esta mañana en diálogo con noticias del Bolsón, el mandatario destaco las gestiones que se llevan adelante para poder destrabar la situación en la que está inmersa la localidad de El Bolsón, "está el pedido de pasar de aislamiento a distanciamiento, esto requiere autorización del gobierno nacional, por eso se va dilatando un poco. Si bien no había un compromiso de tiempo para resolverlo, siempre se dijo que iba a ser inmediato o prácticamente en lo inmediato y la respuesta no la tenemos”, explico.Seguidamente sostuvo que el día de la fecha se comunicó con el ministro de gobierno Rodrigo Buteler, “extra oficialmente tenemos la confirmación de que va a ser positivo la resolución de nuestro pedido, pero en definitiva necesitamos que lo digan por escrito, estamos esperando que sea en el día de hoy o el día de mañana, todos los días parece que decimos que el día de hoy o el día de mañana, pero es la respuesta que nos van dando desde el estado provincial sabemos que la gobernadora se ocupado personalmente de este tema y por lo tanto esperamos que así sea".Distanciamiento socialMás adelante y en relación a qué significa pasada en etapa de distanciamiento social el intendente explicó las actividades que esta nueva fase permitirán, “por sobre todas las cosas tiene que ver con la posibilidad de apertura de los locales gastronómicos, apertura de gimnasios, apertura de todo lo que tiene que ver también con iglesias, templos, reuniones hasta 10 personas. Eso es lo que teníamos planificado antes del decreto nacional que utilizó este nuevo criterio departamental, que de hecho no compartimos, pero que en definitiva es la vía legal y es a través del pedido que hemos realizado al gobierno de la provincia y del gobierno de la provincia al gobierno nacional para salir de esta condición, que esperamos que se revierta”.Fecha límiteMientras tanto desde el sector gastronómico ya hablan de una ficha límite en la cual la esperarían para poder abrir las puertas a los clientes, habida cuenta que sostienen que los 90 días que llevan de veda están terminando con la actividad por lo que se fijaron como fecha límite el primero de julio, a partir de ese día comenzarían a recibir comensales en los locales gastronómicos a lo que el intendente explicó que no es injerencia suya el control de esta situación porque se estaría violando una normativa nacional por lo que debería ser una fuerza nacional quien controle dicha situación, si se da, pero confió en que antes habrá noticias positivas.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |