El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, recibió la confirmación por parte de autoridades provinciales y del gremio de Luz y Fuerza, quienes finalmente llegaron a un acuerdo para que la seccional noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos de chubut (DGSP) retome las actividades.A fin de restablecer el servicio con la mayor celeridad posible, se está trabajando de forma conjunta, y desde el municipio también se está colaborando con una camioneta y el camión con pluma."Desde que inició la medida de fuerza estamos en diálogo constante con el sindicato, la provincia, los intendentes de la Comarca, y legisladores nacionales, con el fin de encontrar la solución a esta medida de fuerza, y hoy hemos logrado ese cometido", afirmó Sánchez.Sin embargo, el intendente remarcó que "esta no es la solución definitiva, necesitamos una gran obra de tendido eléctrico en nuestra región, y eso sabemos que no se logra de un día para el otro"."Quiero agradecer el apoyo constante que recibimos de los legisladores del Frente de Todos, para resolver esta situación que aquejaba a gran parte de nuestros vecinos y vecinas de la comarca. Asimismo, destaco que la apertura al diálogo estuvo siempre presente con el gremio y la provincia, y gracias a ello hoy se pudo llegar a un acuerdo para restablecer el servicio lo antes posible", indicó el intendente.Finalmente, informó: "Desde el municipio seguiremos atentos a quienes lo necesiten, Defensa Civil municipal estará recorriendo la zona y desde obras públicas continuaremos acercando agua a quienes la necesiten".Ante cualquier solicitud pueden comunicarse aDefensa Civil: 2944 305541Agua: 2944 621334