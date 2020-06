Cuando desde el gobierno chubutense el ministro de salud Fabian Puratich asegura que va a impedir el acceso de toda persona ajena a la provincia, las fronteras del Chubut se tornan cada vez más calientes y en tal sentido desde el viernes pasado explotó la polémica que envuelve al intendente de El Hoyo, Pablo Huisman por la entrega de certificados de tránsitos apócrifos.Desde el viernes por la tarde efectivos de la policía de Chubut descubrieron varios certificados de tránsitos interprovinciales que fueron fraguados según afirmó el doctor Jerónimo Gonzaga esto reviste un delito de carácter Federal siendo el uno de los damnificados no sólo realizó la denuncia, sino que iniciará acciones legales contra el intendente Huisman por entender que él es el responsable de esta acción criminal.Primeramente Gonzaga relató Cómo fue que obtuvo el permiso que a la sazón luego de revisarlo envarias ocasiones se percató de que era apócrifo, incluso cuando recibió un mail del propio gobierno de Chubut diciendo que le habían denegado el permiso cuando desde la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de El Hoyo se lo habían otorgado como válido," a mí el trámite me lo hizo una joven en la secretaría de desarrollo, pero sé que están queriendo echarle la culpa a un muchacho que no tiene nada que ver", explicó el letrado.Todo empezó cuando efectivos policiales de Chubut dieron intervención al Ministerio Público Fiscal, al tiempo que hubo secuestro de vehículos y se detuvo a un hombre con domicilio en El Bolsón, por presentar este tupo de documento público.Las redadas comenzaron el viernes a las 18, cuando dos personas con domicilio en El Hoyo exhibieron documentación que, a criterio de los uniformados, presentaba contrariedades. En un caso, la fecha del documento consignaba “16 de junio” (recién mañana); el otro reflejaba una firma digital y un sello con “llamativas anomalías”.El oficial a cargo del procedimiento se comunicó con el Ministerio de Gobierno, que certificó que “no hay autorizaciones emitidas a nombre de dichas personas”; otra “había cargado los datos, pero el permiso se le había denegado”; y en el último caso “ni siquiera se había tomado el trabajo de generar el formulario”.“Se dio intervención a la justicia provincial, que resolvió el secuestro de la documentación y la imputación de los protagonistas por pretender transitar con documentación supuestamente apócrifa. Nos llevó una hora cotejar si su origen era dudoso o falsificado, porque decían que lo habían hecho ante un ente de Gobierno y estaban convencidos de que eran válidos”, graficó el jefe de la Comisaría de El Hoyo, Darío González. Sobre el origen de la entidad que habría entregado los permisos, dijo que “la mencionaron, aunque por tecnicismo procesal no puedo ahondar en más detalles, recién se están iniciando las investigaciones”.El sábado hubo otro hecho similar en el mismo escenario del límite interprovincial: un hombre con domicilio en El Bolsón intentó ingresar a Chubut con un permiso adulterado. Fue demorado y se secuestró la camioneta en que se desplazaba.Fuente Noticiasdelbolson, diario Jornada.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |