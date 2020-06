De histórica calificó la obra que se realiza en la comuna rural de El Manso el comisionado Pablo Albornoz quién destacó que hace más de 13 años que se viene peleando para que la empresa realice la poda preventiva cómo se está haciendo, "con esta obra hecha cómo se debe, nos podemos asegurar que por los próximos años sólo habrá que hacer mantenimiento”, sostuvo albornoz.El comisionado de fomento de El Manso, Pablo Albornoz dialogo esta mañana con noticiasdelbolsón, en la oportunidad se refirió primeramente a la nueva entrega de módulos alimenticios que se comenzarán a realizar a partir del martes y abastecen a más de 160 familias, " la mercadería está saliendo ahora para la comuna, ahí la preparamos en la comisión de fomento y a la tarde ya son destinados cada uno a la escuela que corresponde, de ahí después los directivos de la escuela con los porteros verán cuando hacen la entrega, nosotros los módulos s ya hoy los pasamos a cada una de las instituciones”, detallo Albornoz.Una obra históricaSeguidamente habló de la obra de limpieza del tendido eléctrico, "la problemática lleva ya mucho tiempo, hace muchísimos años que venían que por una cosa u otra no se daban las condiciones, los tiempos ni las ganas de hacerlo”, expuso al comisionado.Seguidamente agrego que en este trabajo que se hizo en conjunto con Edersa más que nada se logró que se comprometan con el lugar, “ahora hay una inversión muy muy importante que la está haciendo la empresa Edersa, con ayuda de distintas instituciones del gobierno provincial, la comisión de fomento, después de esta dirección general de bosques que también tiene una parte muy importante porque ellos son los que nos brindan los permisos para poder hacer la tarea que se está haciendo”.Sobre la limpieza detallo que se que se va a seguir haciendo porque recién están yendo por los primeros dieciocho kilómetros, “ahora son 32 kilómetros qué se van a trabajar en una limpieza que a futuro digamos que no es algo definitivo pero fácil de mantener”, además destaco al ayuda del personal del Splif, “ellos se hicieron cargo de una parte donde hay una empresa que nos pidió ciertas condiciones para hacer todo lo que es el manejo de desperdicios de madera, Así que eso se hicieron cargo dentro del predio de la empresa cacique Río Foyel”.Recupero para embellecerSobre la madera que genera esta obra albornoz detalló que se utilizara en el embellecimiento del paraje, “nosotros a través de un acuerdo con vialidad nos hicimos cargo del embellecimiento y parquización de banquina, desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 32, esto nos va a servir porque de lo que es la tala, la comisión está abocada a juntarla con el camioncito Grosspal potenciado que tenemos, hacemos el acopio de madera dentro de la comisión de fomento donde se va a cubicar, por bosques y después se le da la utilidad para hacer los miradores, arreglar puentes, letreros, es decir un montón de beneficios que trae todo el material que queda de la poda”.Leña para vecinosEn relación a los restos que no se pueden utilizar como madera si serán entregados a los vecinos explicó, “Exactamente, ya están trabajando los vecinos, van a hacer limpieza por sectores, queman y se llevan la leña, en un trabajo comunitario que le sirve a todo el mundo. La verdad que tengo una emoción muy grande con eso, porque es algo que no sirvió mucho en esta situación tan complicada”, enfatizo Albornoz.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |