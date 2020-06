Los legisladores de Juntos Somos Río Negro, Lucas Pica, Elbi Cides y Marcela Ávila, presentaron una iniciativa en la Legislatura que tiene como fin establecer un protocolo de actuación en los casos de violencia por razones de género en el ámbito laboral del sector público."Su aplicación es de imperiosa necesidad”, indicó Pica. "Desde el Estado debemos adoptar todas las herramientas que estén al alcance para erradicar la violencia por cuestiones de género en el mundo del trabajo”, agregó.En este sentido y para abordar esta problemática, la Legislatura de Río Negro sanciono la Ley N° 5.182 -cuyo miembro informante por el Poder Ejecutivo en comisiones parlamentarias fue el hoy legislador Lucas Pica, quien en aquel momento se desempeñaba como Secretario de Estado de Trabajo- por la cual se creó la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades-Género, con el objetivo de contar con un espacio de diálogo social por la igualdad donde confluyen el sector sindical, empresarial y los organismos del Estado, como así también otras entidades y grupos de base que da marco al funcionamiento, denominándola CTIO-Género Río Negro.Atento a la necesidad de lograr intervenciones oportunas y eficaces, se elaboró, juntamente con las personas integrantes de dicha Comisión y, en consulta con organismos nacionales como la Secretaría de Gobierno de Trabajo y el Instituto Nacional de las Mujeres, un Protocolo de actuación para casos de violencia por razones de género y así lograr prevenir, abordar y resolver los casos, conforme a la legislación vigente. A raíz de ello y para el ámbito de la Secretaría de Estado de Trabajo el entonces Secretario de Trabajo Lucas Pica emitió la Resolución n° 1723/19 para abordar la problemática ante situaciones de violencia de género que se suscitaren en dicho ámbito de laboral.En este sentido, es dable señalar que este instrumento plasma las recomendaciones y principios que fija el Convenio N° 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra la violencia y el acoso en el mundo laboral, el cual se encuentra en trámite de ratificación por el Congreso Nacional, al fijar un marco común y claro para prevenir y abordar esta problemática, con un enfoque integral, y que tiene en cuenta las consideraciones de género.Es por eso que las situaciones de violencia por razones de género ahora van a tener un procedimiento específico donde las víctimas se podrán sentir resguardadas. Esta normativa no sólo marca el camino procedimental a seguir sino que también garantiza la confidencialidad y resguardo de la víctima así como la posibilidad de que se adopten medidas urgentes que, atendiendo la situación de peligro, pueden llegar a ser que las personas involucradas no compartan el mismo espacio físico laboral; disponer que presten servicios en distintos horarios; la prohibición de acercamiento de la persona denunciada a la víctima o el traslado del lugar de funciones cuando las medidas anteriores resulten insuficientes o de imposible cumplimiento.Para finalizar el legislador Lucas Pica concluyó que “es necesario la ratificación por parte del Congreso Nacional del Convenio de OIT 190 y contar con esta propuesta normativa que se inscribe en línea con los postulados de nuestro gobierno provincial donde “la cuestión de género” tiene una verdadera centralidad que nos va a permitir a todos los rionegrinos y rionegrinas seguir avanzando hacia una sociedad más justa, equitativa, democrática e igualitaria”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |