Minutos después de las 17 horas bomberos voluntarios El Bolsón debió acudir al Barrio Obrero donde una vivienda era tomada por las llamas. El dueño de la vivienda informó a noticiasdelbolsón que el fuego se inició en la planta alta, en una habitación donde un colchón hizo que se propague rápidamente."Tengo una inquilina arriba y se le incendio un colchón, quise entrar de rodillas para poder sacar el colchón, pero era mucho el humo que había y no podía respirar, por lo que tuve que salir", informó a noticias del Bolsón el propietario de la vivienda Juan Infante.De la misma manera don Infante destacó que el fuego consumió únicamente el segundo piso de la vivienda sin poder llegar ni al primer piso y menos a la planta baja, gracias a la pronta acción de vecinos que lograron salvar algunos electrodomésticos y los bomberos voluntarios que llegaron de inmediato.A pesar de tratarse de un siniestro en altura, ya que el fuego comenzó en la segunda planta que tiene la vivienda y que los bomberos tuvieron que trabajar directamente en el techo, cómo se observan en las imágenes, no hay que lamentar víctimas, ni tampoco ningún bombero lesionado.Trabajaron en el lugar dos dotaciones de bomberos voluntarios y personal de la policía de la provincia de Río negro dependiente de la unidad 12 de El Bolsón.