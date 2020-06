Así lo confirmó esta mañana el comisario Sergio Blázquez, quién dio cuenta de los dos hechos ocurridos en los cuales hubo personas lesionadas.En diálogo con la prensa el titular del titular de la unidad 12 de El Bolsón comisario Sergio Blázquez se refirió a los hechos de violencia ocurridos el fin de semana comenzando por el ocurrido el sábado a las 21:00 horas en el sector sur de El Bolsón, " después de las 21 hs se tomó conocimiento de que en el barrio IPPV, donde hay un local comercial hubo un hecho confuso de violencia en el cual se puede determinar qué hubo dos heridos de arma blanca, los cuales fueron asistidos en el nosocomio local”, sostuvo el funcionario policial.Al referirse a un hecho confuso Blázquez explico qué hubo varios actores en el lugar del hecho, pero hasta el momento se está investigando en virtud de que hubo varias denuncias cruzadas.Con todo el comisario agregó que la agresión habría comenzado cuando unos jóvenes del barrio llegaron a la despensa que ya por el horario se encontraba cerrada queriendo adquirir algún tipo de producto, ante la negativa del propietario de abrir el comercio o venderle a puerta cerrada, se generó entonces la discusión que terminó con el propietario y una familiar heridos de arma blanca, por lo que debieron ser derivados al hospital local. Ambos heridos se encuentran fuera de peligro.Litigio en Loma del MedioMás adelante el funcionario se refirió a otro hecho de violencia ocurrido en Loma del Medio precisamente en el barrio Los Ñires, " el día domingo a las 12 horas aproximadamente nos ponen en conocimiento de que había una pelea, en el barrio Los Ñires, por lo que se despliega personal policial que al llegar encuentra a una señora ya mayor herida, quién nos pone en conocimiento que fue agredida por una pareja”.Más adelante Blázquez agregó que se está investigando por qué motivo esta mujer fue agredida por la pareja, al tiempo que agregó que a pesar de que se hablaba de la presencia de un arma de fuego en el lugar no se encontró tal elemento.En las redes socialesAntes, en redes sociales los vecinos de la damnificada dieron cuenta de lo sucedido: “La vecina Aldana del barrio Los Ñires, Loma Del Medio quiere hacer pública una denuncia por recibir amenaza de muerte , se le advirtió que se le va a quemar la casa, anoche le entraron ,estas persona hace pocos días tomaron , a fuerza de arma de fuego el terreno que está destinado para un espacio público (una plaza), a esta gente violenta no les importo nada, lo coparon y se instalaron, desde entonces los gritos, balas, piedras y la música se perdió la tranquilidad en el barrio pero la situación es peor aún, por eso para hacer pública esta denuncia se está convocando a los medios”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |