Se trata de un Fiat Duna perteneciente al único imputado en el asesinato del joven Sergio Salazar, ocurrido hace un par de semanas a pocas cuadras del lugar donde tomó fuego el vehículo.En contacto con la prensa del comisario Sergio Blázquez confirmo que investigan el incendio de un rodado en el barrio ampliación Yrigoyen el mismo sería propiedad del hombre imputado por el asesinato de Sergio Salazar por lo que no se descarta que se trate de un hecho intencional."El día viernes 23,40Hs aproximadamente somos anoticiados a través de un llamado a la línea telefónica de que en calle Brown y Curruhuinca se estaba desarrollando un incendio en un en un vehículo, así que el personal policial se acerca a dicho domicilio, también arriba del personal de bomberos que lograron sofocar el fuego de este vehículo", detallo el comisario Blázquez.De igual manera el comisario agrego que gracias al trabajo de los bomberos voluntarios que lograron sofocar el incendio en el vehículo, evitaron que se propague a la vivienda de madera, que está en construcción, por lo que se evitó el daño en la propiedad.Finalmente confirmó que la propiedad es del hombre imputado en el homicidio de Sergio Salazar pero que de cualquier manera no está habitada la familia del imputado, en razón de lo cual se encuentra un cuidador en la misma.