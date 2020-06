Esta mañana el delegado regional Claudio Thieck llegó a la localidad de El Bolsón para fiscalizar el tránsito, No sólo en el acceso norte de la localidad si no también en la frontera caliente con Chubut de la cual sostuvo qué hicieron bien muchas cosas, pero también hay que dejar de lado la parte técnica y pensar más en humano.En diálogo con noticias de El Bolsón el delegado patagónico de la CNRT Claudio Thieck explico Cómo se realizan los controles y se toman los recaudos necesarios a fin de garantizar el transporte no sólo de mercadería sino también de personas, "en lo que va de la pandemia hemos movilizado más de 12,500 personas destacando que no hemos tenido ni siquiera un caso sospechoso de coronavirus, esto marca que el trabajo que hace todo el equipo es minucioso y a conciencia”.Mas adelante agrego, " estamos hoy fiscalizando y entregando el mayor aporte posible y con todas las herramientas que contamos para que puedan tener rutas seguras, transporte seguro y estar cerca de los sectores donde debemos estar, como siempre lo hago, desde el territorio”, expuso el funcionario.Barrera sanitaria en El BolsónSobre la posibilidad de que se instaure una barrera sanitaria en El Bolsón el funcionario explicó que como funcionario nacional observa que esto depende de cada municipio la implementación inclusive cada provincia hace una implementación distinta del reglamento, si bien el Decreto Nacional de Urgencia es uno solo, la interpretación técnica que le da cada provincia es la que difiere, pero en este caso eso es un resorte del municipio de cómo implementar esta barrera”.Frontera CalienteFinalmente, y en relación a la frontera caliente el funcionario agregó, "yo puedo decir que las cosas de un principio las hicieron bien, también entiendo que a veces hay que tener un poquito de criterio, sentido común que nosotros de la CNRT hemos humanizado. Por qué la CNRT es un agente técnico, con una operación netamente técnica y desde mi gestión logramos humanizarla y en virtud de esto duplicar las gestiones para que cada persona puede ingresar o salir de las distintas regiones, porque cuando la situación es muy técnica allí surgen los problemas", enfatizo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |