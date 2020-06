Así lo confirmo Patricia Zelarrayán esta mañana en diálogo con noticias del Bolsón, se trata de la ex casa de la cultura ubicada en paso y avenida San Martín allí funcionarán de lunes a viernes con la exposición y venta de los productos realizado por los feriantes.Dialogamos es mañana con Patricia Zelarrayán, una de las coordinadoras de la histórica Feria Regional de El Bolsón que en virtud de la pandemia covid-19, no puede funcionar en su espacio habitual de Plaza Pagano por lo que se viene trabajando, desde hace tiempo con el municipio local para conseguir este local y así poder ofrecer sus productos, "estamos trabajando acá, en la ex casa de la cultura, para poder mostrar nuestras artesanías y todas las cosas que se hacen dentro de la feria, teniendo en cuenta que todavía tenemos el protocolo que es el de Bariloche y que por ahora todavía no tenemos habilitado el tema del espacio nuestro qué es el de la feria”, explicó la artesana.Sobre el protocolo de trabajo Zelarrayán destacó, “vamos a estar dos personas atendiendo y cuatro personas, que quieran venir a comprar o venir a dar las cosas que están en expuestas acá, van a poder ingresar ".Exposición y ventaCon todo, la artesana explicó que el espacio no sólo va a funcionar como sala de exposición sino también de venta, la cual se suma a la ya existente del sistema online que se implementó hace un tiempo, " por ahora tenemos a las cosas expuestas aquí, cada una de las cosas tiene el nombre del artesano, puesto el artesano, teléfono y los precios. Tenemos unas fichitas en donde tenemos todo anotado de cada artesano entonces, el que desea comprar algo puede acercarse comprar tiene atrás directamente el precio, están todas las cosas en bolsas por el tema de que vamos a rociar y desinfectar en el momento de que abrimos y bueno para saber quién es el artesano o bien puede conectarse directamente con él y comprar por teléfono si quisiera alguna otra cosa más que no estuviera exhibida".Finalmente, la artesana remarcó que el espacio en la ex casa de la cultura ubicada en San Martín y Pasó, va a estar abierto de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas de corrido.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |