Durante la noche del sábado las nubes que rodeaban el cerro Piltriquitrón de a momentos dejaron ver 2 luces extrañas que se mostraron durante varios minutos y fueron observados por varias personas de la localidad de El Bolsón. Les ofrecemos las fotos y los vídeos captados por estos vecinos.Sin lugar a dudas desde hace cientos años el estudio de los objetos voladores no identificados ha generado controversia en todo el mundo, conforme pasan los años aún no se logra dilucidar si los extraterrestres existen o no, tampoco es lo que buscamos con esta entrega, simplemente les contamos lo que vieron y grabaron los vecinos del barrio Terminal."Mi papá estaba cerrando los portones el sábado por la noche cuando de repente nos alertó a todos en la casa de una luz que se encontraba entre el Piltriquitrón y la pista de aterrizaje más o menos, cuando comenzamos observarlas nos dimos cuenta que no era una estrella porque estaba mucho más cerca, incluso al sacarle fotos y poder aumentarlas nos dimos cuenta que esto era como ovalado con una luz tirando a rosada", comentó a noticiasdelbolsón uno de los vecinos qué observó este fenómeno pasadas las 22 horas en la zona norte de la ciudad."Fue muy raro, porque la luna estaba un poco más arriba y debajo se veía una luz muy fuerte que por momentos no se movía y de a ratos sí lo hacía, pero también muy cerca de esa había otra más pequeña de la cual se refleja una luz, fue muy raro porque a esa altura no había nada, sólo algunas nubes que nos dejaban ver de a rato este fenómeno, por eso decidimos firmarlo y mandar la filmación para ver de qué se trata", explicó otro vecino que se contactó con noticiasdelbolsón tratando de encontrar una explicación a las luces que se observaron en la noche de El Bolsón.