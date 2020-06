Será mañana por la mañana cuando las organizaciones del MTE y trabajadores de la economía popular se reúnan con el mandatario local a fin de solicitarle una distribución más equitativa de los recursos para garantizar el funcionamiento de los merenderos y comedores comunitarios.Dialogamos con Juan Fernández de los trabajadores de la economía popular quién nos explica cuál es el sentido de la reunión que va a mantener mañana con el intendente de la localidad, "en la audiencia le vamos a solicitar nuevamente se trabaje en función de la situación, de la carencia de alimentos que hay en El Bolsón, más allá que se le plantea la emergencia alimentaria en algún sentido”, detallo.Con todo, agrego que en todo caso también lo fundamental es avanzar en el corto plazo antes de que llegue del todo el invierno en garantizar el abastecimiento de frescos, fundamentalmente a los comedores que ya existen no solamente lo que funcionan en el marco de la UTEP sino de otras organizaciones comunitarias, iglesias y demás para que haya una distribución equitativa de los recursos que se implementan a nivel municipal y qué haya una perspectiva de las personas que trabajamos en ese espacio, de las mujeres fundamentalmente que trabajan para poder sostener la demanda creciente”, expuso Fernández.Apertura de nuevos merenderosSobre la apertura de nuevos merenderos y la inmediata requisitoria de alimentos al Municipio de El Bolsón Fernández agregó, "hay tres comedores que se están abriendo en este en estos momentos, tenemos uno en Pampa de Mallín que se abrió el martes y necesitamos hacer concretamente con el abastecimiento a esos comedores y también a los merenderos que del municipio que el día de hoy no están recibiendo nada", aseveró el dirigente social.Finalmente, Fernández se va a reunir con el intendente Bruno Pogliano mañana por la mañana en el su despacho y de allí saldrá algún lineamiento de trabajo conjunto de cara a esta temporada invernal.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |