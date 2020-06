El vehículo había sido sustraído del camping del río azul en el sector oeste de El Bolsón y fue recuperado en el Paraje Entre Ríos en Chubut, " estaba escondido y le faltaban algunas cosas, Se presume que querían volver para seguir desmantelándolo", explicó el comisario Blázquez.A pesar del férreo control que mantiene la policía del Chubut sobre la frontera con El Bolsón los delincuentes se las ingeniaron para robar un Ford Fiesta color blanco del estacionamiento del camping del río azul y abandonarlo en el Paraje Entre Ríos provincia de Chubut sin ser detectado por los efectivos policiales.Esta mañana en diálogo con noticias del Bolsón el comisario de la unidad 12 del Bolsón Sergio Blázquez dio cuenta del hallazgo del rodado que era buscado desde el domingo, "el día domingo cerca de las 18 horas se presentó una señora manifestando que el sector de Río de Río Azul había dejado un vehículo el día anterior al regresar se percató que se lo habían sustraído”, informo el uniformado.Mas adelante detallo que se trataba de un Ford Fiesta color blanco y que anoche aproximadamente 20,30hs, se recibe un llamado telefónico de la policía de la provincia de Chubut manifestando que el personal del Lago Puelo que había encontrado ese vehículo.Sobre el hallazgo Blázquez sostuvo, “el mismo estaba escondido en un lugar llamado Paraje Entre Ríos y no tenía mayores daños solamente el vidrio lateral izquierdo y le faltaba solamente la batería".Con todo y los investigadores no descartan la hipótesis de alguna persona que viva en el sector y que haya dejado el vehículo escondido entre los arbustos para regresar con más tiempo y seguir desmantelando la unidad para vender los repuestos oportunamente los vaya necesitando.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |