El intendente Bruno Pogliano mantuvo una reunión con el secretario de Turismo, Bruno Helrriegel; la directora del área, Sofia Seroff, y la delegada provincial de Turismo, Macarena Benitez. Previamente el mandatario local recibió a los medios de prensa quien quienes dialogo sobre la salida de la cuarenta y la transitabilidad con Chubut, "es un destrato total lo que ha hecho la provincia de Chubut, una tomada de pelo", sostuvo.En el encuentro el intendente recibió un informe detallado del operativo retorno, en el cual turistas varados en la localidad pudieron volver a su lugar de residencia mediante la gestión municipal.La Secretaría de Turismo está trabajando en protocolos enviados por el Ministerio de Turismo de la Nación, y elaborando protocolos locales para diversas actividades en el marco de la pandemia.Además, informaron al intendente del avance en las mejoras edilicias que se están realizando en las oficinas de turismo, con materiales adquiridos a principio de año. De manera que el cierre, producto de la pandemia, permitió realizar las reformas.Salida el aislamiento“Estamos en la etapa de aislamiento aún y hoy a la tarde lo va a decidir la gobernadora Carreras con el presidente para ver esta posibilidad de que El Bolsón sea excluido del departamento de Bariloche para esta normativa presidencial y que podamos entrar en este distanciamiento qué es la realidad que nosotros estamos manejando por no tener circulación viral, por sólo haber tenido tres casos porque realmente la realidad de El Bolsón es muy distinta a la de Bariloche”, sostuvo Pogliano.Es un destratoAsí calificó a la acción que tiene la provincia de Chubut para con los vecinos de Río Negro en relación a la dilación en los tiempos que se toma el ejecutivo chubutense para otorgar el permiso a 120 cuentapropistas que necesitan trasponer la frontera caliente para trabajar, " es un destrato total lo que ha hecho la provincia de Chubut, una tomada de pelo, como se dice vulgarmente porque no se puede dilatar una negociación que tiene un trabajo en conjunto que venía haciendo el ministro de gobierno Rodrigo Buteler con el gobierno de Chubut Grassini. Así que realmente estamos preocupados porque es una actitud bastante desprolija por así decirlo del gobierno de Chubut, en todo momento ha insistido en que estaba todo para firmar, para habilitarse el paso de los trabajadores y a sido solamente una maniobra para ganar tiempo y esto realmente habla muy mal de la persona que lo hicieron, habla muy mal del ministro de gobierno del gobierno de Chubut porque realmente es una falta de respeto a los vecinos de El Bolsón que están con la necesidad de trabajo por qué la están pasando muy mal, porque es el sector más bajo que necesita de su trabajo para poder llevar el plato de comida, son electricistas, albañiles, gasistas que tienen obras tanto en Chubut como así también gente de Chubut que tiene obras aquí en Río Negro y se los margina”, sentenció el intendente Bruno Pogliano.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |